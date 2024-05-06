Чесноков: Рублёв в хорошей форме и может претендовать на высокие места на «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о победе Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«После поражений на четырёх турнирах в первых кругах это хороший успех для Рублёва. Было видно, что к финалу Андрей немного подустал, и здорово играл Оже. Если Оже-Альяссим хотел выиграть матч, то нужно было выигрывать в двух сетах. В третьем сете Рублёв достаточно уверенно брал свою подачу, а подача Оже постоянно висела.

Эта победа даст уверенности Рублёву. Даже победа в первом круге турнира даёт уверенность на следующий матч. Можно сказать, что Андрей сейчас в очень хорошей форме и может претендовать на высокие места и в Риме, и на «Ролан Гаррос». После такого тяжёлого турнира и титула будет усталость и эмоционально всё будет по-другому. Но Рублёв сейчас имеет все возможности хорошо играть дальше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 5 мая, завершился финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором Андрей Рублёв встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Россиянин одержал победу в трёх сетах — 4:6, 7:5, 7:5.