Состоялась жеребьёвка турнира WTA-1000 в Риме, где Рыбакина будет защищать титул

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который пройдёт с 7 по 19 мая.

Первый номер посева в основной сетке получила первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек. Она начнёт борьбу на турнире со второго раунда. Она сыграет либо с Кэролайн Доулхайд, либо с квалифаером, который ещё не определён. Второй по посеву стала Арина Соболенко (Беларусь, 2), которая сыграет либо с Ван Яфань, либо с квалифаером. Действующая чемпионка турнира Елена Рыбакина (Казахстан) встретится либо с Ириной Бегу, либо также с игроком, прошедшим квалификацию.

Напомним, все сеяные теннисистки пропускают первый круг. Первая ракетка России Дарья Касаткина во втором круге сыграет с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — квалифаер. Екатерина Александрова начнёт турнир матчем либо с Анной Шмидловой (Словакия), либо с квалифаером. Людмила Самсонова сыграет либо с Гретье Миннен (Бельгия), либо с Дианой Шнайдер (Россия). Вероника Кудерметова во втором круге сыграет либо с Лорен Дэвис (США), либо с Анжеликой Кербер (Германия). Мирра Андреева на старте турнира сыграет с Паулой Бадосой (Испания).