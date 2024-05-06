Андрей Рублёв сравнил победы на «Мастерсах» в Мадриде и Монте-Карло

В воскресенье, 5 мая, российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5). Россиянин рассказал об ощущениях после победы в Мадриде от прошлогоднего триумфа на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Победа в Мадриде далась не то что тяжелее, я испытываю более сильную гордость. Я первый раз могу себя похвалить. Искренне рад», — сказал Рублёв в эфире YouTube-канала «Больше!».

Напомним, Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло). Всего на его счету 16 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.