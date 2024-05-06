Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Риме, где Медведеву предстоит защитить титул

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), который пройдёт с 7 по 19 мая.

Первый номер посева в основной сетке получил первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он начнёт борьбу на турнире со второго раунда. Она сыграет либо с Романом Сафиуллиным (Россия), либо с квалифаером, который ещё не определён. Вторым по посеву стал действующий чемпион турнира Даниил Медведев (Россия), который сыграет либо с Борной Чоричем (Хорватия), либо с Джеком Дрейпером (Великобритания).

Напомним, все сеяные теннисисты пропускают первый круг. Андрей Рублёв во втором круге сыграет с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Маркос Гирон (США). Карен Хачанов начнёт турнир матчем либо с Александром Шевченко (Казахстан), либо с Фабианом Марожаном (Венгрия). Аслан Карацев в первом круге сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

Испанец Рафаэль Надаль начнёт турнир противостоянием с квалифаером, который определится позднее.

Потенциальные четвертьфиналы по посеву:

Новак Джокович — Каспер Рууд

Александр Зверев — Григор Димитров

Андрей Рублёв — Стефанос Циципас

Даниил Медведев — Хуберт Хуркач