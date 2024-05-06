Евгений Кафельников рассказал, почему у Рублёва мало шансов на победу в «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о шансах российского теннисиста Андрея Рублёва на победу в Открытом чемпионате Франции.

«Я считаю, что Рублёв не готов выигрывать «Ролан Гарросе». Турниры «Большого шлема» играются из пяти сетов, и если вы считаете, что он готов, то вы не разбираетесь в теннисе», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Отметим, что лучшим достижением Рублёва на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал, до которого он доходил 10 раз и выбывал из турнира.

Соревнования в основной сетке «Ролан Гаррос» в этом году начнутся 26 мая и продлятся до 9 июня.