Наши повсюду. Советские корни мирового тенниса

Открытый чемпионат Австралии перешагнул за экватор. В одиночных сетках осталось всего 16 игроков, а в прошлый понедельник борьбу за трофей начинали 256 теннисистов. Россияне провели крайне неудачный турнир: никто не сумел добраться даже до четвёртого круга. Это худший Australian Open для наших соотечественников за 20 лет. В 1998 году страну представляли всего три девушки, а в этом году в сетках было 14 россиян (9 девушек и 5 мужчин). Помимо них участвовали 16 представителей бывшего СССР (11 девушек и 6 мужчин). Таким образом, суммарное представительство России и СНГ составило 31 теннисист (почти 1/8 от всех участников), но до четвертьфинала добралась только Элина Свитолина. Ещё 11 игроков (4+7) представляют другие страны, но имеют прямое отношение к России или бывшему СССР. Разбираемся в советских корнях теннисистов, выступавших на Australian Open 2018 под другими флагами.

Александр Зверев (Германия)

Всё ещё без второй недели на «Шлеме». Результат в Мельбурне — третий круг

Безусловно, Александр Зверев заслужил того, чтобы именно с него началось наше повествование. Он довольно быстро перешёл из разряда молодых звёздочек в настоящую звезду. ATP уже несколько лет активно рекламирует хештег #NextGen (Новое поколение), а в прошлом году состоялся первый турнир для игроков не старше 21 года. Зверев имел возможность сыграть в Милане, но он также попал на главный Итоговый турнир и, что логично, выбрал именно его. Александр примерно с середины прошлого сезона входит в число лучших теннисистов мира и доказывает это почти на всех турнирах, кроме… «Шлемов».

Трудно поверить, но четвёртая ракетка мира пока ни разу не дошёл до четвертьфинала ни на одном большом соревновании. Более того, даже четвёртый круг всего один — на прошлогоднем Уимблдоне. В Мельбурне он уступил Чхун Хёну. Александр повёл 2:1 по сетам, однако следом взял всего три гейма. Показательно, что Зверев проиграл третий матч подряд, в котором имел перевес 2:1 по партиям. Немец сам признаёт, что пока не умеет играть на «Шлемах», то есть в пятисетовом формате, и ему надо с этим что-то делать.

Миша Зверев (Германия)

Из второй тысячи в топ-50. Результат в Мельбурне — первый круг

В теннисном мире Зверева называют Сашей. Во-первых, Александр — это слишком длинно, во-вторых, напрашивается прямая аналогия с его братом Мишей. Кроме того, теннисист Александр Зверев уже есть. Речь о советском игроке Александре Михайловиче Звереве, который выступал за сборную СССР в Кубке Дэвиса, выигрывал чемпионат Европы и семь раз (трижды в одиночке) становился чемпионом СССР. В 1982 и 1984 годах Зверев занимал первое место в рейтинге советских теннисистов. По окончании игровой карьеры он стал тренером и работал в ЦСКА, а в 1991-м переехал в Германию и продолжил тренерскую карьеру сначала в Кёльне, а затем в Гамбурге.

Australian Open 2018. Мужчины

Россия — 5 (Хачанов, Медведев, Южный, Рублёв, Донской)

Страны бывшего СССР (без России) — 6 (Долгополов, Истомин, Басилашвили, Беранкис, Кукушкин, Албот).



Australian Open 2018. Женщины

Россия — 9 (Калинская, Веснина, Блинкова, Вихлянцева, Шарапова, Александрова, Макарова, Касаткина, Павлюченкова).

Страны бывшего СССР (без России) — 11 (Костюк, Свитолина, Остапенко, Дияс, Путинцева, Саснович, Контавейт, Канепи, Козлова, Бондаренко, Соболенко). Россия — 5 (Хачанов, Медведев, Южный, Рублёв, Донской)Страны бывшего СССР (без России) — 6 (Долгополов, Истомин, Басилашвили, Беранкис, Кукушкин, Албот).Россия — 9 (Калинская, Веснина, Блинкова, Вихлянцева, Шарапова, Александрова, Макарова, Касаткина, Павлюченкова).Страны бывшего СССР (без России) — 11 (Костюк, Свитолина, Остапенко, Дияс, Путинцева, Саснович, Контавейт, Канепи, Козлова, Бондаренко, Соболенко).

Именно в Гамбурге родился Александр-младший, а Миша появился на свет ещё в Москве. Оба говорят по-русски, при этом довольно неплохо, но, по словам Зверева-старшего, уже стали полноценными европейцами. Конечно, два брата вместе тренируются и поддерживают друг друга. Миша помог Саше сделать первые шаги, а затем, когда младший брат вышел уже на очень высокий уровень, он стал примером для подражания для старшего брата. По словам Миши, Саша вдохновил его продолжать играть и пытаться добиться чего-то большого. Это получилось. Менее трёх лет назад Зверев-старший не входил даже в число 1000 сильнейших теннисистов! Однако в 2016-м он сначала вышел в четвертьфинал на «Мастерсе» в Шанхае, а через пару месяцев сенсационно добрался до этой же стадии на Australian Open, обыграв в том числе Энди Маррея. Известный эксперт Брэд Гилберт назвал Зверева лучшим сеточником в мире! Правда, на этом Открытом чемпионате Австралии успеха добиться не удалось — Миша проиграл в первом раунде как раз Чхуну.

Денис Шаповалов (Канада)

Большой потенциал. Результат в Мельбурне — второй круг

Вряд ли кого-то удивит, если Денис Шаповалов пойдёт по стопам Александра Зверева. Имеется в виду, что через сезон или два он станет игроком топ-10 или даже топ-5. Это не прогноз, а реальная перспектива, потому что 18-летний канадец стремительно ворвался в мир большого тенниса и собирается там остаться. Денис родился в Тель-Авиве в семье выходцев из Советского Союза — Тессы и Виктора Шаповаловых. Свой первый день рождения мальчик отмечал уже в Канаде, а в пять лет начал играть в теннис. Его стала тренировать мать, которая в 1990 году дошла до финала зимнего чемпионата СССР. Первые большие успехи к Денису пришли в 2016 году, когда он победил на юниорском Уимблдоне, а спустя с год с небольшим он уже играл в полуфинале домашнего «Мастерса». Для Шаповалова это был всего второй турнир подобного уровня, но отсутствие опыта не помешало ему показать отличный теннис и обыграть, в частности, Рафаэля Надаля.

У Дениса в активе есть и четвёртый круг на US Open — то, что ещё пока не покорилось Звереву. В Мельбурне Шаповалов попал в достаточно сложную часть сетки и проиграл во втором раунде Жо-Вильфриду Цонге в пяти партиях, хотя вёл 5:2 в пятом. Кроме того, в Мельбурне канадец дал первое телевизионное интервью на русском языке и признался, что очень нервничает, хотя причин для этого нет. Денис говорит, конечно, с акцентом, но довольно хорошо. Шаповалов обладает харизмой и притягивает к себе болельщиков. Кроме того, если говорить именно о теннисных качествах, то его одноручный бэкхенд тоже мало кого оставляет равнодушным.

Стефанос Циципас (Греция)

Грек с русскими корнями. Выступление в Мельбурне — первый круг

Своё первое интервью на русском Шаповалов дал после встречи со Стефаносом Циципасом. Стефанос по-русски, по словам Дениса, говорит не так хорошо, поэтому они общаются на английском. Канадец и грек являются надеждами мирового тенниса, а 30 лет назад их мамы играли друг с другом в чемпионате СССР! Юлия Апостоли (в девичестве Сальникова) выступала за команду в Кубке Федерации и выиграла шесть матчей из девяти. На протяжении шести лет она входила в число 10 лучших теннисисток Союза, а в 1991 году вышла замуж и переехала в Грецию. Именно там в августе 1998 года появился на свет Стефанос. Он делает только первые шаги, и прошедший Australian Open стал всего третьим турниром «Большого шлема» в его карьере, но в его активе уже есть отличная победа над игроком топ-10 Давидом Гоффеном.

Катержина Синякова (Чехия)

«Во мне определённо есть много русского». Выступление в Мельбурне — второй круг

На один раунд дальше продвинулась Катержина Синякова, которая навязала борьбу и уступила лишь в трёх сетах Элине Свитолиной. Катержина родилась в Чехии и, в отличие от предыдущих героев, никуда не переезжала. Её мать Гана — чешка, а отец Дмитрий — русский. В прошлом он был боксёром. Конечно, русские корни повлияли на вкусы и предпочтения Синяковой. «Я родилась в Чехии, поэтому логично, что я лучше говорю по-чешски, хотя родители учили меня и русскому. В детстве мне нравилась Мария Шарапова. Возможно, именно из-за того, что я сама наполовину русская. Мне кажется, что бойцовский дух и стремление к цели — это от русской крови. Во мне определённо есть много русского», — рассказала Катержина. Шарапову она обыграла как раз пару недель назад в Шэньчжэне, где вышла в финал, но защитить титул не удалось. В любом случае у Катержины к 21 году два трофея WTA.

Виктор Троицки (Сербия)

Главные успехи — в Москве. Выступление в Мельбурне — второй круг

Имеет российские корни и Виктор Троицки. Возможно, по этой причине московский турнир является самым успешным в его карьере: титул в одиночке и два финала в разных разрядах. Бабушка Виктора родом из Ростова, а дед — из Твери. Семья переехала на Балканы в 1917 году. На пресс-конференциях на турнирах в России Троицки может понимать вопросы на русском, но отвечать ему сложновато: «Несмотря на то что я учился в Сербии и хорошо говорю только по-сербски, я немного говорю по-русски и многое понимаю. Однако я никогда не учил русский по-настоящему и очень жалею об этом. Надеюсь, мне удастся взять уроки русского и наконец-то выучить его».

Не только из России

На этом Australian Open Софья Кенин (заглавное фото) выступила не слишком успешно, как и Алексей Попырин, получивший «уайлд-кард». Он родился в Сиднее в семье русских эмигрантов и выиграл в прошлом году юниорский «Ролан Гаррос». Софье Кенин «Шлем» не покорился, она стала финалисткой US Open-2015, но тоже является перспективной юниоркой. Софья родилась в Москве, однако семья вскоре переехала в США, именно эту страну она и представляет. Кенин называет своим кумиром Марию Шарапову. С ней она встретилась на US Open-2017 и показала, что игра у неё есть, но пока тягаться с Марией всё-таки рано. На Открытом чемпионате Австралии она сразу встретилась с Юлией Гёргес и в борьбе проиграла 12-й сеяной.

В Мельбурне выступали ещё два теннисиста, которые имеют отношение к бывшему СССР. Денис Кудла родился в Киеве, но ровно в один год семья архитектора Владимира и домохозяйки Люси вместе с сыном переехала в США. На Australian Open он мог совершить большую сенсацию, но, ведя 2-0 по сетам в матче с Домиником Тимом, не удержал перевес. Если Кудла уступил во втором круге, то ещё одна американка Варвара Лепченко сразу зачехлили ракетку. Лепченко родилась в Ташкенте и представляла эту страну до 2006 года, но из-за конфликта с федерацией перешла под флаг США в 2007-м. К тому моменту она уже семь лет постоянно жила в Америке.

Игроки с советскими корнями на Australian Open

Александр и Миша Зверевы (Германия)

Денис Шаповалов (Канада)

Стефанос Циципас (Греция)

Катержина Синякова (Чехия)

Виктор Троицки (Сербия)

Дарья Гаврилова (Австралия)

Софья Кенин (США)

Алексей Попырин (Австралия).

Денис Кудла (США)

Варвара Лепченко (США)

Дочь сербских дипломатов

Особое отношение к России имеет Александра Крунич. В ней не течёт русская кровь, но зато она замечательно говорит по-русски. Это и неудивительно, ведь Александра родилась в Москве в семье сербских эмигрантов Братислава и Иваны, которые переехали в Россию в 1991 году. «Папа тут закончил университет, и мама переехала вместе с ним. Я родилась уже здесь, а потом и моя младшая сестра. Потом мы пошли в школу, да так и остались здесь», — вспоминает Крунич.

От Испании до США

Поговорим о юных талантах, которые не играли в Мельбурне, но определённо могут заявить о себе через какое-то время. Испанец Алехандро Давидович-Фокина имеет русские корни. Он стал первым за 50 лет испанцем, который выиграл юниорский Уимблдон. Кристина Макарова, выступающая за США, имеет отношение к России по маме: Людмила Макарова является её тренером. Оба родителя из России и у другой американки — Аманды Анисимовой — Константин и Ольга. Они переехали в США за несколько лет до рождения Аманды. Человеком мира можно назвать Николу Куна. Он родился в Австрии, его отец — немец, мать — русская, а с 2016 года Кун выступает за Испанию. Испанский, в числе прочих языков, знает и американец Стефан Козлов. Его отец Андрей — русский, он выступал на российских соревнованиях и был спарринг-партнёром Анастасии Мыскиной и Дженнифер Каприати.