Двойной финал Халеп и Возняцки. Анонс 13-го дня Australian Open

В субботу Симона Халеп и Каролина Возняцки разыграют не только титул в Мельбурне, но и звание первой ракетки мира.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open выходит на финишную прямую. После двух пятничных финалов в субботу, 27 января, определятся чемпионы ещё в пяти разрядах – в юниорских одиночках (юноши и девушки) и парах (девушки), в мужской паре и женской одиночке. Главный матч дня состоится в вечерней программе центрального корта: поединок первых двух ракеток мира – румынки Симоны Халеп и датчанки Каролины Возняцки.

Каждая из соперниц была до этого по два раза в финалах турниров «Большого шлема», но обе проиграли (Халеп на «Ролан Гаррос»-2014 и 2017, а Возняцки на US Open-2009 и 2014), так что для кого-то из них это будет первый в карьере мэйджор. Плюс к этому чемпионка будет ещё и первой ракеткой мира в обновлённом рейтинг-листе WTA – либо Симона сохранит за собой лидерство, либо её сместит Каролина, и снова возглавит рейтинг спустя ровно 6 лет (после AO-2012 её опередила тогдашняя чемпионка Виктория Азаренко). Поединок ожидается очень интересный.

Первая ракетка в «шлеме». Возняцки и Халеп готовы сорвать банк В финал Australian Open пробились Халеп и Возняцки, которые в субботу оспорят не только главный приз, но и звание первой ракетки мира.

Интересным должен получиться финал у юношей. Дело в том, что в решающий матч пробился Себастьян Корда — сын чешского теннисиста Петра Корды, который ровно 20 лет назад выиграл Australian Open, победив в финале чилийца Марсело Риоса. Если в субботу победит и Себастьян, то получится такая своеобразная передача победных традиций между двумя поколениями теннисной династии.

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.



Australian Open. День 13-й. 27 января, суббота. Начало матчей в 13:00 (5:00 мск)



Мужчины. Сетка

Женщины. Финал. Сетка

Парный разряд. Мужчины. Финал. Сетка

Парный разряд. Микст. Сетка

Юниорский турнир. Юноши. Финал. Сетка

Юниорский турнир. Девушки. Финал

Юниорский турнир. Парный разряд. Девушки. Финал

Rod Laver Arena

Чунь Синь Цен (Китайский Тайбэй, 6) — Себастьян Корда (США, 7)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (5:00).



Симона Халеп (Румыния, 1) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 11:30).

Личные встречи: 2-4 (Нью-Хэйвен-2013, Дубай-2015 – Дубай-2012, Штутгарт-2015, Истбурн, WTA Finals-2017).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2014, 2015) – 1/2 финала (2011);

«Ролан Гаррос»: финал (2014, 2017) – 1/4 финала (2010, 2017);

Уимблдон: 1/2 финала (2014) – 4-й круг (2009-2011, 2014, 2015, 2017);

US Open: 1/2 финала (2015) – финал (2009, 2014).



Путь на Australian Open — 2018:

1-й круг: Айава, WC (7:6, 6:1) – Бузэрнеску (6:2, 6:3);

2-й круг: Бушар (6:2, 6:2) – Фетт (3:6, 6:2, 7:5);

3-й круг: Дэвис (4:6, 6:4, 15:13) – Бертенс, 30 (6:4, 6:3);

4-й круг: Осака (6:3, 6:2) – Рыбарикова, 10 (6:3, 6:0);

1/4 финала: Кар.Плишкова, 6 (6:3, 6:2) – Суарес-Наварро (6:0, 6:7, 6:2);

1/2 финала: Кербер, 21 (6:3, 4:6, 9:7) – Мертенс (6:3, 7:6).



Рейтинг: 1-2.

Прогноз букмекеров: 1.64 – 2.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Это ещё не финал! Веснина и Макарова вернутся на АО за «Карьерным шлемом» Веснина и Макарова в седьмой раз играли в финале ТБШ. Покорить Мельбурн не удалось, но девушки обязательно вернутся за «Карьерным шлемом».

Оливер Марах / Мате Павич (Австрия / Хорватия, 7) — Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фара (Колумбия, 11)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (около 13:00).

Прогноз букмекеров: 1.85 – 1.88.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мараха/Павича в трёх сетах.

Margaret Court Arenа

Клара Бурель (Франция) — Эншуо Лиан (Китайский Тайбэй, 2)

Margaret Court Arena. 1-й запуск (5:00).



Эншуо Лиан / Синью Ван (Тайбэй/Китай, 1) — Виолет Аписа / Лулу Сунь (Папуа-Новая Гвинея/Швейцария, 7)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (около 9:30).