Это ещё не финал! Веснина и Макарова вернутся на АО за «Карьерным шлемом»

Дуэт Елены Весниной и Екатерины Макаровой на протяжении нескольких лет является одним из сильнейших в мире. Australian Open — последняя часть головоломки, которую решить пока не удаётся. В активе девушек три разных «Шлема», а также Олимпиада. До «Золотого шлема» остаётся только выиграть в Мельбурне. После поражения в пятницу, 26 января, Веснина отметила, что уже очень давно играет с Макаровой и мечтает собрать все крупные трофеи. «Теперь мы с нетерпением ждём следующего розыгрыша!» — заявила Елена в конце своей речи на церемонии награждения.

Девушки начали совместные выступления в 2012 году. К тому времени Елена уже была довольно успешной парницей, она много играла с Еленой Лиховцевой, а также добивалась хороших результатов с Верой Звонарёвой, Викторией Азаренко и особенно с Саней Мирзой. До начала сотрудничества с Макаровой у Елены насчитывалось шесть титулов. Екатерина же, в основном игравшая с Верой Душевиной, Алисой Клейбановой и Аллой Кудрявцевой, победила только на одном соревновании. В мае 2012-го Веснина и Макарова попробовали выступать вместе, и сразу же стало очевидно, что девушки сыграются. Вспомним 10 главных успехов лучшего дуэта России.

Екатерина Макарова и Елена Веснина. Главные титулы

«Ролан Гаррос»-2013

US Open-2014

Олимпиада-2016.

Итоговый турнир-2016.

Уимблдон-2017. «Ролан Гаррос»-2013US Open-2014Олимпиада-2016.Итоговый турнир-2016.Уимблдон-2017.

Мадрид-2012. С места в карьер

Первый совместный турнир Елены и Екатерины привёл к отличному результату. Нет, они не выиграли Мадрид, но дойти до финала на столь престижном соревновании — безусловный успех. Они уступили только Винчи и Эррани, которые в том сезоне набрали невероятную форму: итальянки завоевали восемь титулов. Спустя пару лет такой же сумасшедший ход наберут уже россиянки. «Финал — это хороший результат с учётом того, что раньше мы вместе с Еленой почти не играли», — прокомментировала Екатерина тот результат.

Кубок Федерации-2008. Проба пера и командный титул

Турнир в Мадриде стал первым совместным опытом в WTA, но за сборную они сыграли ещё за 3,5 года до того. По иронии судьбы, тоже в Мадриде. Речь о финале Кубке Федерации-2008 Испания — Россия. Усилиями Веры Звонарёвой и Светланы Кузнецовой россиянки выиграли первые три встречи, так что исход матча уже был предрешён, но Макарова и Веснина убедительно выиграли свою встречу и поставили жирную точку в том финале — 4-0. Для Екатерины это и вовсе был дебют за сборную, а Елену привлекали и раньше: в основном для пары или для одиночек, которые уже не имеют турнирного значения. Только с сезона-2013 Веснина и Макарова стали снова играть вместе в Кубке Федерации: в этом турнире они непобедимы, но Россия после триумфа 2008 года больше турнир не выигрывала.

Олимпиада-2012. Мечта Макаровой

Для Весниной бразильские Игры стали уже третьими в карьере. В 2008-м она вместе с Верой Звонарёвой дошла до четвертьфинала, а там им на пути попались будущие чемпионки — сёстры Уильямс. К моменту старта Олимпиады-2012 в Лондоне Веснина и Макарова играли вместе всего четыре месяца. Для пары это совсем небольшой срок, но президент ФТР Шамиль Тарпищев очень хотел, чтобы на старте сезона два российских дуэта начали регулярно играть вместе с прицелом на Игры. Ставка себя оправдала. Мария Кириленко и Надежда Петрова, уступившие в полуфинале тем же сёстрам Уильямс, завоевали бронзовую награду. Они в игре за третье место обыграли первых сеяных Лизель Хубер и Лису Рэймонд.

А как раз этому дуэту в четвертьфинале проиграли Веснина и Макарова. В любом случае Екатерина исполнила свою мечту и попала на Олимпиаду. Интересно, что играть вместе предложила именно Елена, которая тогда уже стояла в топ-10. Точнее, кандидатуру Макаровой выбрал папа Елены — Сергей Веснин. Он тоже хотел, чтобы дочь смогла выступить на Олимпиаде в двух разрядах (помимо пары речь идёт о миксте с Михаилом Южным). «По правилам нахождение в десятке даёт право выбирать любую напарницу. Я написала Кате смс, она сразу ответила, что согласна. Мы тут же почувствовали контакт. Мы отобрались на Игры-2012, а там у нас была генеральная репетиция перед Рио-2016», — вспоминает Елена.

Олимпиада-2016. Бразильское золото

Интересно, что в 2012 году у Весниной и Макаровой был шестой номер посева, а в Рио — седьмой. Тем не менее они считались одними из главных претенденток на трофей и эти ожидания оправдали. При этом до Бразилии россиянки могли вообще не добраться.

Из-за поломки самолёта в Монреале девушки долго не могли вылететь из Канады и пропустили рейс Майами — Рио-де-Жанейро. Веснина в социальной сети написала, что все билеты до 8 августа (день матчей второго круга) раскуплены и попросила помочь найти два места в любом самолёте, который следует в Бразилию. К счастью, через сутки с небольшим проблему всё же удалось решить, и девушки присоединились к составу сборной России.

Стресс и усечённая подготовка могли повлиять на выступление Елены и Екатерины, но этого не произошло. Первые три матча девушки выиграли очень уверенно. Зато полуфинал, по воспоминаниям россиянок, оказался неимоверно трудным. В Рио стояла сильная жара, а сам матч с Шафаржовой и Стрыцовой получился равным, нервным и тягучим. Два сета длились 2,5 часа, что для парного тенниса явление редкое. Однако Екатерина и Елена выстояли, а в финале чуть легче обыграли Тимю Бачински и Мартину Хингис. Впервые в истории советского и российского тенниса наш дуэт завоевал золото в парном разряде. «Олимпиада — это нечто большее, чем «Шлемы». Я люблю свою страну, и это непередаваемое чувство, когда ты стоишь на пьедестале с золотой медалью и играет гимн России», — призналась Веснина в интервью РБК. С ней согласилась и Макарова. «Я только на Олимпиаде плакала от радости, до этого у меня не было таких эмоций. Мечтала и шла всю свою карьеру к этому! Это счастье!».

«Ролан Гаррос»-2013. Первый «Шлем»

А за три года до того россиянки выиграли дебютный титул на турнирах «Большого шлема». Во всех матчах россиянки победили в двух партиях, а в финале отомстили Эррани и Винчи, которым до того уступали четыре раза подряд (дважды — в финалах). «Мы очень хотели их обыграть, потому что тяжело всё время проигрывать одной паре. Мы не думали, что это финал «Шлема», для нас это просто был очередной матч против принципиальных соперниц», — рассказала Веснина.

US Open-2014. Первый титул за 15 месяцев

После триумфа в Париже девушки не выигрывали 15 месяцев. Не только «Шлемы», а даже регулярные турниры WTA. Для одной из лучших пар это долгая засуха. За этот период Веснина и Макарова дошли до трёх финалов, но неизменно проигрывали. Наконец эту традицию удалось прервать в Нью-Йорке. В соперницах по финалу на US Open тоже была Хингис, но, в отличие от Олимпиады, в паре не с Бачински, а с Флавией Пеннеттой. На пути к титулу россиянки одержали несколько трудных побед, в том числе над сёстрами Уильямс.

Итоговый-2016. Лучшие из лучших

Если для победы на «Шлеме» надо выиграть шесть матчей, то на Итоговом — всего три, но и уровень соперниц намного сильнее, проходных встреч тут не может быть по определению. В который раз на пути к титулу оказалась Мартина Хингис, на сей раз в полуфинале, и игра против неё и Мирзы стала для российского дуэта самой сложной. В финале Екатерина и Елена обыграли Маттек-Сандс и Шафаржову. «Мы были очень мотивированы. Мы специально приехали за неделю до старта турнира, чтобы как следует подготовиться. Сейчас мы просто счастливы», — заявила Макарова после завоевания трофея.

Уимблдон-2017. Вечер с Федерером

Первые финалы «Ролан Гаррос» и US Open стали для дуэта победными, а покорить Уимблдон с первой попытки не удалось. В 2015-м девушки уступили всё тем же Хингис и Мирзе. Поражение было очень обидным, потому что россиянки вели 5:2 в третьем сете, но больше не взяли ни гейма. На сей раз финал с Чань Хаочин и Моникой Никулеску принёс совсем другие эмоции. Впервые с 1953 года женский парный финал травяного «Шлема» завершился со счётом 6:0, 6:0. «Уимблдон — это турнир с такими традициями! Выиграть его невероятно престижно», — считает Макарова. Девушки получили приглашение на традиционный Бал чемпионов и провели вечер в компании своих коллег-победителей. Конечно, Елене и Екатерине больше всего запомнилось общение с Роджером Федерером.

Москва-2012. Домашний успех

Безусловно, «Большой шлем», Олимпиада, Итоговый турнир — это самые значимые титулы, но победа в родных стенах тоже доставляет особые чувства. Сильнейшая пара России выигрывала турнир «ВТБ — Кубок Кремля» только раз, в 2012 году. Тогда Елена и Екатерина только набирали обороты: они провели всего несколько турниров, но уже успели победить в Пекине. Через пару недель девушки выиграли и в Москве.

Australian Open-2018. Пока без «Карьерного шлема»

Россиянки не скрывали перед стартом турнира, что очень хотят победить на Australian Open. Это единственный большой турнир, который им пока так и не покорился. Елена и Екатерина не без труда дошли до финала, а там не смогли справиться с Тимей Бабош и Кристиной Младенович — 4:6, 3:6. Счёт не должен вводить в заблуждение: борьба получилась упорной, девушки бились за каждый гейм, но чуть лучше в ключевые моменты оказались венгерка и француженка. Веснина покорила «Ролан Гаррос» после двух неудачных финалов (в 2009 году с Азаренко и в 2011-м с Мирзой). На Уимблдоне Елена также дважды получала утешительные призы — со Звонарёвой в 2010-м и с Макаровой в 2015-м. Возможно, Australian Open, как и эти два «Шлема», покорится девушкам с третьей попытки.