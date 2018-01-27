«Я подарю вам напульсник, если выиграю». Жеребьёвка турнира WTA в Питере

Возняцки возглавила сетку

Сетка турнира в Санкт-Петербурге-2018

На питерском стадионе «Сибур-Арена» прошла церемония жеребьёвки основной сетки третьего по счёту розыгрыша турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Состав этого соревнования, проходящего сразу после Australian Open, настолько сильный, что в основу по рейтингу не попали, допустим первая чемпионка Питера Роберта Винчи и прошлогодняя полуфиналистка Наталья Вихлянцева, которые в субботу успешно начали борьбу в квалификации.

Веснина, Звонарёва, Квитова и Потапова получили «уайлд-кард» в Санкт-Петербурге

Сразу две важные новости стали известны перед непосредственным началом процедуры жеребьёвки. Одна – о том, что «уайлд-кард» получили четыре теннисистки – Елена Веснина, Петра Квитова, 16-летняя Анастасия Потапова и бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров «Большого шлема» Вера Звонарёва. Второе известие касалось упомянутого выше турнира в Мельбурне. Симона Халеп, измученная напряжёнными битвами за две недели в Австралии, снялась с Санкт-Петербурга, сославшись на травму лодыжки. Поскольку отказ последовал уже после старта квалификации, то место румынки в сетке питерского турнира займёт «лаки-лузер». Таким образом, сетку возглавила свежеиспечённая чемпионка Australian Open Каролина Возняцки, а второй номер посева достался чемпионке «Ролан Гаррос» Елене Остапенко.

Счастливый 11-й номер

Официальные лица, игроки, представители СМИ под чутким руководством шефа судей Валерия Луткова по очереди вытаскивали из кубка фишки с номерами, которые соответствовали тем или иным теннисисткам. Это были генеральный директор турнира Александр Медведев, директор турнира Наталия Камельзон, член директората соревнований Владимир Камельзон, участницы турнира – Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва и Тимя Бачински. Приложил свою руку к составлению сетки и спецкор «Чемпионата», который вытащил 11-й номер, который соответствовал Екатерине Макаровой, а сыграет она с… Павлюченковой.

Спецкор «Чемпионата» вытащил 11-й номер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На пресс-конференции после жеребьёвки, в которой участвовали Павлюченкова, Дарья Касаткина и Александр Медведев, Анастасия прокомментировала факт предстоящего российского дерби уже в первом круге:

Павлюченкова: Состав в Санкт-Петербурге всегда тяжёлый, всегда особенный. Это неоспоримый факт. Сюда приезжают все хорошие игроки. Ждать здесь простой сетки невозможно. Я ожидала, что любой круг будет непростой, что собственно и получилось. Трудно судить по фамилиям, особенно в последнее время. Ведь теннис такой тяжёлый, своеобразный вид спорта. Нужно выходить и играть каждый матч на пределе, даже с игроком из квалификации или лаки-лузером. С любым игроком это всегда непросто.

Анастасия Павлюченкова (в центре) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тогда последовал вопрос от одного из питерских журналистов:



— Мне в своё время пришлось вытащить жребий для Марата Сафина. Он тогда сказал, что если выиграет турнир, то подарит свою знаменитую золотую цепь. К сожалению, не выиграл. Если вы выиграете турнир, подарите ли что-то коллеге, который вытащил вам такую сетку?

Павлюченкова: Свой напульсник после матча (все смеются).

Медведев: Настя просто не хочет говорить, что у неё есть напульсник с брильянтами.

Павлюченкова: Да-да, мне не дали это договорить.

«Всем игрокам очень нравится Санкт-Петербург»

Важная тема касалась и борьбы Санкт-Петербурга за право проведения у себя Итогового чемпионата WTA. Не так давно было объявлено, что это право на 10 лет передано китайскому Шэньчжэню.

Медведев: Шансы у нас были, поэтому Санкт-Петербург вместе с Сингапуром и Шэньчженем вышли в финальную тройку. Я очень надеюсь, что никакие политические факторы своей роли в выборе не сыграли. А всё-таки сработали факторы финансовые, потому что по части призовых, и по части вознаграждения для WTA китайская сторона дала предложение существенно выше, чем наше предложение, процентов на 30, если грубо считать. Но в бизнесе есть правило, что самое высокое и самое низкое предложение надо откинуть, чтобы исключить риски. Но в теннисе по-другому решили.

Но мы уже начали с WTA обсуждать, что может быть мы придумаем что-то не менее интересное, чем итоговая восьмёрка. По крайней мере WTA нас поддерживает. Придумать что-то такое, чтобы привлекать спортсменов, чтобы было что-то новое. Потому что теннис не стоит на месте. Мы видели, как для молодых теннисистов ATP организовала турнир в Милане. Да, теннис должен сохранять свои вековые традиции, но стоять на месте тоже нельзя. Потому что наша жизнь меняется.

Павлюченкова: Конечно же мы хотели, чтобы выиграл Санкт-Петербург и голосовали за него, потому что нам никак не пропустить Азию – очень много там турниров появляется в последнее время. И даже в плане графика это удобнее. Допустим играть Кубок Кремля и другие турниры в Европе в конце года, а потом проводить итоговый в Санкт-Петербурге. Топовым игрокам это тоже будет удобнее, потому что они сами многие из Европы. Так что придётся снова лететь в Азию, а это тяжело в плане акклиматизации. Поэтому хотелось бы, чтобы побольше было восьмёрок и подобных хороших турниров в России.

Касаткина: Да, конечно, очень жаль, что не получилось. Всем игрокам очень нравится Санкт-Петербург, к тому же и концовка года проходит в Европе. Всем было бы намного проще поехать потом в Санкт-Петербург, нежели снова возвращаться в Азию после такой тяжёлой серии. Я надеюсь, что что-нибудь ещё придумают.

О миксте — и в шутку, и всерьёз

Под конец пресс-конференции россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала и о своём недавнем необычном опыте выступления на Кубке Хопмана, и прокомментировала впечатления от игры в миксте.

Павлюченкова: Кубок Хопмана мне очень понравился, отличный турнир – и само место проведения, и сама идея – играть одиночки и потом микст – и сама атмосфера: мне очень всё понравилось. Я рада, что Россия смогла там наконец-то выступить. 8 лет там не было нашей сборной. Насчёт микста – у нас очень хорошо получалось с Кареном [Хачановым], нам даже предложили: «почему бы вам с ним вместе не играть на других турнирах». Но когда ты играешь и одиночку, и пару, то это уже многовато, поэтому до микста дело пока не доходит. Посмотрим, может в будущем всё получится. Кто знает.