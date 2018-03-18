Бушар и Кырстя – на пляже, Надаль – в бассейне, Федерер – мыслями в Чикаго

Пока Федерер думает о поездке в Чикаго, Бушар, Кырстя, Хачанов, Бердых, Векич осваиваются во Флориде, а Кербер и Младенович ищут свой багаж.

Теннисный мир разделился на две группы. Часть игроков ещё остаётся в Калифорнии – кто-то заканчивает выступление на супертурнире в Индиан-Уэллсе, а кто-то не успел покинуть пределы штата. Однако большинство уже переместилось на другое побережье США – во Флориду, где в ближайший вторник стартует аналогичное соревнование в Майами.

Бой с тенью. Федерер защищает в Индиан-Уэллсе титул и своё первое место В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 16 млн призовых. А Федереру придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».

Роджер Федерер остался в сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе до самого финала. Швейцарец уже точно останется на первом месте рейтинга ATP по итогам турнира и стремится набрать побольше очков, чтобы гарантировать себе лидерство как можно дольше, пока его преследователь Рафаэль Надаль восстанавливается после травмы. После воскресного финала Федерер полетит сначала не в Майами, а в Чикаго, где совместно с Родом Лэйвером, Ником Кирьосом и Джоном Макинроем будет продвигать второй розыгрыш Кубка Лэйвера, который пройдёт в этом американском городе с 21 по 23 сентября. В связи с этим в своём «твиттере» Роджер спросил, что есть интересного в Чикаго, в котором он окажется впервые. В итоге швейцарец получил около 2 тысяч сообщений. Писали ему и довольно известные люди. В частности, Роджеру ответил немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер, супруг бывшей первой ракетки мира — сербки Аны Иванович. Звёздная пара скоро ожидает появления на свет первенца, и Бастиан рекомендовал Роджеру интересные места для посещения в Чикаго. Кроме того немец попросил встретиться с Роджером, чтобы многодетный отец из Швейцарии дал ему несколько советов по поводу предстоящего отцовства.

Сама же Ана Иванович, находясь в предвкушении предстоящего материнства, в свободное время предпочитает спокойно посидеть с увлекательной книгой, укутавшись пледом. На вопрос одной из поклонниц, что она читает – экс первая ракетка мира ответила, что произведение называется Posle Zime («После зимы» — серб.).

Если Федерер ещё остаётся в сетке турнира, то Симона Халеп уже сошла с дистанции – на стадии полуфинала. Но, несмотря на обидное поражение от японки Осаки, румынка уже гарантировала себе звание первой ракетки мира по итогам и Индиан-Уэллса, и Майами. Учитывая, что в том же штате Калифорния расположен знаменитый Голливуд, у теннисистов есть уникальная возможность пообщаться со звёздами кино. Так Халеп встретилась с известной актрисой Элизабет Шу – исполнительницей одной из главных ролей в финале «Битва полов».

Кино была посвящена и небольшая прогулка Алёны Остапенко. Теннисистка из Латвии в понедельник поднимется на рекордное для себя 5-е место мирового рейтинга. Так почему бы себя не наградить экскурсией на одну из старейших из ныне существующих голливудских киностудий Universal Studios (основана в 1912 году).

Первая ракетка России Андрей Рублёв в редкий выходной день решил устроить себе прогулку на природе. Когда ещё представится возможность узнать получше такую далекую Калифорнию.

А вот его друг и товарищ по сборной России Карен Хачанов уже вовсю тренируется во Флориде.

Интенсивно занимается в академии Крис Эверт во Флориде и хорватская теннисистка Донна Векич, которая недоумевает по поводу отсутствия солнца.

А вот румынка Сорана Кырстя солнечную погоду в Майами поймать успела.

Позагорала немного на солнышке в Майами и Эжени Бушар. На сей раз «уайлд-кард» в основу турнира канадка не получила, но она заявлена на квалификацию, так что шанс пробиться в число участниц супертурнира в Майами у неё всё же есть.

Вместе с женой Эстер Саторовой совершает прогулки по Майами чех Томаш Бердых.

Порадовал своих болельщиков Давид Гоффен. Дело в том, что из-за проблем с глазом он снялся с полуфинала Роттердама, а затем пропустил Марсель и Индиан-Уэллс. Но сейчас все неприятности позади. Бельгиец спешит в Майами.

А вот Кристина Младенович и Анжелика Кербер по прилёту в Майами обнаружили пропажу багажа, оставшись с одними туалетными комплектами. Тут же в комментариях посыпалась волна советов от доброжелателей. Кто-то предложил девушкам отвлечься от грустных мыслей шоппингом, а кто-то удивился, что для теннисисток не нашлось места в частном самолёте Каролины Возняцки.

Кстати, а вот и сама Каролина с её самолётом.

Известная своим весёлым нравом Дарья Гаврилова решила обыграть совпадение аббревиатуры GOAT (Greatest Of All Time – величайший на все времена) и слова goat (козёл). Для австралийской теннисистки российского происхождения величайшим теннисистом является Роджер Федерер. Так она и назвала козла, с которым сфотографировалась.

Ещё один знаменитый теннисист современности, Рафаэль Надаль, который после Australian Open не играет из-за травмы, вовсю готовится к коронной для себя грунтовой части сезона. Испанец опубликовал в инстаграме видео своего заплыва в бассейне.

Плавает и Алексис-Олимпия, дочка 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, под чуткой опекой своего папы – сооснователя социальной сети Reddit Алексиса Оганяна. Самой же Серене остаётся только сидеть на бортике бассейна и любоваться этой идиллией.