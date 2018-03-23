Турнир Championat Open с Анной Чакветадзе

«Чемпионат» вместе со знаменитой российской теннисисткой Анной Чакветадзе проводит теннисный турнир для всей семьи. Принять участие может любой читатель «Чемпионата». Мы ждём любителей тенниса любого возраста.

1 апреля детская школа тенниса Анны Чакветадзе и «Чемпионат» проведут первый в истории семейный турнир Championat Open. В нём могут принять участие дети от 5 до 14 лет и их родители. Настоящий семейный праздник для поклонников тенниса с любым уровнем подготовки. Мы рады всем участникам и подготовили для вас много интересного.

Фото: chakvetadzeanna.com

Перед началом турнира «Чемпионата» вас ждёт мастер-класс от самой Анны, во время которого вы сможете узнать секреты игры российской теннисистки и повысить свой уровень. Для всех участников и болельщиков Анна проведёт урок, который просто невозможно пропустить. В своей карьере Анна завоевала множество титулов и выиграла сотни матчей. Теперь она хочет поделиться своим огромным опытом с молодыми теннисистами, которые только делают первые шаги в большом теннисе.

Справка



Анна Чакветадзе — знаменитая российская теннисистка, заслуженный мастер спорта. Выиграла 8 титулов WTA в одиночном разряде, включая Кубок Кремля, поднималась на пятую строчку мирового рейтингаWTA, доходила до полуфинала US Open-2007. Дважды побеждала в Кубке Федерации в составе сборной России. — знаменитая российская теннисистка, заслуженный мастер спорта. Выиграла 8 титулов WTA в одиночном разряде, включая Кубок Кремля, поднималась на пятую строчку мирового рейтингаWTA, доходила до полуфинала US Open-2007. Дважды побеждала в Кубке Федерации в составе сборной России.

После мастер-класса начнётся детский турнир Championat Open, который пройдёт в трёх возрастных категориях среди мальчиков и девочек. В это время родители смогут не только поболеть за своих любимых теннисистов, но и попробовать свои собственные силы на корте.

Мы ждём любителей тенниса с любым уровнем подготовки. Это отличная возможность попробовать себя для тех, кто никогда раньше не держал ракетку в руках. Если вы или ваше чадо всегда мечтали выйти на корт, но что-то вам мешало – приходите! Возможно именно ваш ребёнок станет будущей надеждой российского тенниса.

Анна Чакветадзе с радостью покажет всем, как правильно держать ракетку, наносить удары и двигаться на корте. Ну а если вы считаете вашего ребёнка будущей звездой тенниса, то это будет хорошей возможностью проверить его силы в нашем турнире.

Теннисная школа Анны Чакветадзе уже третий год обучает детей разных возрастов по особенной методике, разработанной лично Анной. Подопечные Чакветадзе уже добиваются больших успехов как в России, так и на международной арене. «Чемпионат» вместе с Анной хочет открывать новые таланты и развивать теннис в России. Именно поэтому мы и проводим наш турнир, участие в котором – совершенно бесплатно.

Турнир пройдёт в трёх возрастных группах:

Дети с 11 до 14 лет – мальчики

Дети с 11 до 14 лет — девочки



Дети с 8 до 10 лет – мальчики

Дети с 8 до 10 лет – девочки



Дети с 5 до 7 лет – мальчики

Дети с 5 до 7 лет – девочки

Все участники турнира получат памятные призы. У каждого будет возможность пообщаться лично с Анной и тренерами из её теннисной школы. Ну а победителей и призёров ждут ценные призы и подарки от наших партнёров.

Чтобы принять участие в турнире, вам необходимо отправить заявку на почту:

championat-open@championat.com.



В письме укажите ФИО участника и его возраст. Также вы можете задать любые вопросы, связанные с турниром, мы с радостью вам ответим.

Мы ждём всех заявившихся на турнир детей вместе с родителями 1 апреля в 11:30 по адресу: теннисный клуб «Янтарь», г. Москва, ул. Маршала Катукова, 26. Территория стадиона «Янтарь».

Партнёры турнира Championat Open с Анной Чакветадзе:

Кафе «АндерСон» Шуваловский — кафе семейное и по-домашнему уютное. Авторские рецепты и честные порции, сладкое, выпечка и пирожные. Посетители со вкусом оценят европейскую кухню и гостеприимство кафе для всей семьи. Адрес: Мичуринский проспект, дом 7, корпус 1.

Vorgol — натуральная артезианская питьевая вода. Добывается из артезианского источника глубиной 102 метра в живописном и экологически чистом районе Липецкой области вблизи реки Воргол.