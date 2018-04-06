Возняцки играет с Бекхэмом, Халеп бьёт «твинер», Иванович идёт на свидание

После целого месяца крупных объединённых соревнований в Индиан-Уэллсе и Майами спортсмены разъехались по всему миру. Женщины остались играть в Америке – на турнирах в Монтеррее (Мексика) и Чарльстоне (Южная Каролина, США), а мужчины отправились в расположение своих сборных, чтобы сыграть матчи второго круга Кубка Дэвиса (в основном в Европе). Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.

Ярко о себе заявила на турнире в Чарльстоне 19-летняя венгерская теннисистка Фанни Штолляр, причём не только на вечеринке игроков. Она успешно преодолела квалификацию, а в основной сетке добралась до 3-го круга, попутно убрав с дороги опытную британку Йоханну Конту. В 2015 году Фанни вместе с другой талантливой соотечественницей Далмой Галфи выиграла юниорский Уимблдон, а теперь осваивается во взрослом туре. В феврале она выиграла первый титул в паре (на домашнем турнире в Будапеште), сейчас же пора совершать прорыв и в одиночке.

На той же вечеринке игроков в Чарльстоне попозировали с пасхальным кроликом Елена Веснина и Дарья Касаткина. Для обеих россиянок этот турнир один из любимых. Елена дважды здесь была финалисткой (2011, 2016), а Дарья и вовсе победила в прошлом году. Кроме того, Веснина завоевала титул Чарльстона-2011 в паре. В нынешнем розыгрыше Елена уступила в одиночном разряде в третьем круге Кристине Плишковой. А вот Касаткина завоевала путёвку в четвертьфинал для встречи с немкой Юлией Гёргес.

Кстати, Юлия Гёргес тоже времени в Чарльстоне зря не теряла и поиграла не только в теннис, но и в корнхоул – забавное состязание на меткость. Возможно, такая своеобразная подготовка помогла немке справиться в двух сетах с разыгравшейся в последнее время Наоми Осакой и пробиться в четвертьфинал. Пожалуй, в своём тренировочном процессе теннисистам стоит взять корнхоул на вооружение.

Две подружки, две Даши, Гаврилова и Касаткина, приняли участие в кулинарном уроке шеф-повара Кена. Сначала они готовили под его руководством различные блюда, а потом поедали их на скорость, до последней крошки. Какие же спортсменки не любят соревноваться?

Четвертьфинал Мировой группы Кубка Дэвиса Италия – Франция проходит в городе Генуя. Перед сражением с действующими чемпионами итальянские теннисисты получили поддержку от футболистов местного клуба «Дженоа» — старейшего в Италии (год основания – 1893). Фабио Фоньини, Андреас Сеппи и Симоне Болелли получили в подарок именные футболки с номерами, отражающими год рождения каждого.

Близка тема футбола и аргентинцу Диего Шварцману. При подготовке к матчу группы I зоны Америка против извечных соперников – чилийцев – Диего продемонстрировал чудеса жонглирования теннисного мяча ногами и обратился к главному тренеру сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, чтобы он взял его с собой на чемпионат мира по футболу, который пройдёт летом в России.

А вот австриец Доминик Тим свой шанс посетить Москву в ближайшее время упустил. Из-за травмы он вынужден пропускать все соревнования, и пока его товарищи по команде проводят матч Кубка Дэвиса со сборной России в Лужниках, лидер сборной Австрии и 7-я ракетка мира сделал селфи с огромным псом.

Всего несколько недель назад бывшая первая ракетка мира Ана Иванович порадовала своих поклонников сообщением о том, что стала мамой, а сейчас уже восхищает их демонстрацией своей великолепной формы. Ну как такую красавицу не пригласить на свидание! Однако такая привилегия есть только у футболиста «Чикаго Файр» Бастиана Швайнштагера, который по совместительству является мужем Аны.

Дочка Серены Уильямс Алексис-Олимпия, похоже, не пропадёт в этой жизни. Во всяком случае она точно знает, где находится её еда.

Действующая первая ракетка мира Симона Халеп добилась новых успехов. Она теперь умеет исполнять очень сложный удар – «твинер» — тот самый, которому Дарья Касаткина научила Наоми Осаку в Индиан-Уэллсе, и та в итоге завоевала титул, попутно обыграв в финале и саму россиянку.

Бывший лидер мужского тенниса Новак Джокович после операции на локте неудачно выступил в Индиан-Уэллсе и Майами (два поражения). Следом серб расстался со своими тренерами Андре Агасси и Радеком Штепанеком. После этого Джокович решил взять паузу и отправился вместе с семьёй на отдых в Доминиканскую Республику. Новаку необходимо прийти в себя и решить, каким образом возвращаться на былые позиции.

Перенёс на днях операцию и Жо-Вильфрид Цонга. Как признался француз, его колено не лучшим образом отреагировало на нагрузки, и он был вынужден снова прибегнуть к хирургическому вмешательству. Действующие обладатели кубка Дэвиса, французы, вынуждены на этой неделе защищать свой титул без Жо. Посмотрим, удастся ли им сыграть в Генуе за себя и за того парня.

Похоже, в семье знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и не менее известной певицы Виктории Бекхэм (Адамс) подрастает будущий теннисный чемпион. Во всяком случае, если в роли спарринг-партнёра у 15-летнего Ромео Бекхэма сама победительница Australian Open Каролина Возняцки, то дела у него на корте обязательно пойдут в гору.

Продолжает неровно дышать к боксу Алёна Остапенко (именно так просит себя называть спортсменка из Латвии). Видимо, занятия на ринге – основной секрет успеха этой теннисистки. В коллекции Остапенко уже есть титул на турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», а на днях она добралась до финала «Мастерса» в Майами. Пора готовиться к новым сражениям. Следующим соревнованием в календаре латвийки значится матч Кубка Федерации со сборной России в Ханты-Мансийске (21-22 апреля).

Ну а Мария Шарапова, похоже, завершила тренировочный сбор во Флориде и перебралась в Нью-Йорк. Там она активно посещает всевозможные культурные мероприятия. Например, побывала на персональной выставке работ молодой художницы в Бруклине, а также посетила шоу в одном из маленьких театров на Бродвее.