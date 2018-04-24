Шарапова – на треке, Касаткина – в парке аттракционов, а Федерер – в Африке

Наконец-то второй раунд командных соревнований у мужчин и женщин (Кубок Дэвиса и Кубок Федерации) остался позади – теннисисты разъехались по личным турнирам, ведь уже вовсю набирает обороты весенний грунтовый сезон. На последней неделе апреля мужчины собрались в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Штутгарте и Стамбуле. Посмотрим, что нового в соцсетях у спортсменов.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.

20-кратный обладатель титулов на турнирах «Большого шлема» Роджер Федерер попал в очень престижный список 100 влиятельных людей мира, причём швейцарец ещё и оказался на обложке журнала, а статью о нём написал сам Билл Гейтс. Знаменитый теннисист поблагодарил мультимиллиардера за добрые слова о нём.

После того как Федерер проиграл в первом матче на «Мастерсе» в Майами австралийцу Танаси Коккинакису, он потерял звание первой ракетки мира и не выходил на корт уже ровно месяц. Несмотря на это, швейцарец может в любой момент вернуться на вершину, если Рафаэль Надаль оступится на каком-либо из грунтовых турниров. В теории Роджер мог бы сыграть на любом из этих соревнований и набрать там недостающие 105 очков, но швейцарец уже давно объявил, что пропустит весь грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос» и менять своих планов не собирается.

Более того, он впервые отправился в далёкую Замбию по делам своего благотворительного фонда. Естественно, появление такой звёздной персоны вызвало ажиотаж в аэропорту Кеннета Каунда. Швейцарский теннисист даже встретился с президентом Замбии Эдгаром Лунгу. В планах Федерера – посещение школ, которые были взяты под опеку его благотворительным фондом. Организация теннисиста вложила в повышение качества образования детей в Замбии $ 5,8 млн.

В эти выходные женился 28-летний американский теннисист Стив Джонсон. Супругой Джонсона стала Кендалл Бэйтман, игравшая в волейбольной сборной в том же колледже, где учился Стив. За карьеру Джонсон выиграл три титула, включая недавний Хьюстон. Сейчас американец занимает 53-е место в рейтинг-листе ATP, а максимально был 21-й ракеткой мира в июле 2016 года.

Кайл Эдмунд поучаствовал в рекламных съёмках перед престижным турниром ATP500 Queen's Club, который пройдёт в середине июня в Лондоне. Причём теннисист предпочёл облачиться в цвета любимого футбольного клуба «Ливерпуль». Получилось довольно оригинально. Тем более что во вторник «Ливерпуль» проводит домашний матч с итальянской «Ромой» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Тема футбола уже давно прочно связана и с бывшей первой ракеткой мира Аной Иванович. Сербская красавица два года назад вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера, который сейчас выступает за клуб «Чикаго Файр». Месяц назад у пары родился первенец, и Ана наслаждается каждой минутой, проведённой с любимыми мужчинами.

А вот сыну Виктории Азаренко уже больше года. Показав отличный теннис на мартовской связке супертурниров в Индиан-Уэллсе и Майами (второй круг и полуфинал), Виктория вновь вынуждена пропускать соревнования из-за непрекращающихся судебных тяжб с отцом ребёнка. Но рядом с любимым Лео всяческие невзгоды отходят на второй план.

Ещё одна бывшая первая ракетка мира, правда, в парном разряде – индийская теннисистка Саня Мирза объявила, что она вместе с мужем – пакистанским игроком в крикет Шоаибом Маликом – ожидает появления на свет первенца.

Олимпийская чемпионка Моника Пуиг, не теряя времени, занимается дистанционным образование в окружении приятелей. Пуэрториканка сейчас занимает 67-е место в рейтинге WTA и в основу крупных грунтовых турниров, таких как Штутгарт, Мадрид и Рим, не попадает. Но она заявлена на майские Страсбург и «Ролан Гаррос».

Главный мужской турнир недели проходит в Барселоне. Вечеринку игроков перед стартом соревнований посетил футболист местного одноимённого клуба Жерар Пике. Его команда только что завоевала очередной трофей – Кубок Испании, однако защитник прибыл на мероприятие не только отметить эту победу, но и обсудить теннисные вопросы. Дело в том, что с недавних пор имя игрока «Барселоны» неразрывно связано с планируемыми масштабными изменениями в Кубке Дэвиса. Компания Пике собирается вложить огромные средства в модернизацию знаменитого турнира. Что из этого получится, пока сложно предположить, а пока футболист с удовольствием фотографируется с теннисистами, в том числе и с россиянином Кареном Хачановым.

Дарья Касаткина не смогла помочь сборной России в минувший уик-энд в матче Кубка Федерации с командой Латвии в Ханты-Мансийске, поскольку восстанавливалась после травмы, из-за которой она снялась с турнира в Боготе, и активно готовилась к турниру категории Premier в Штутгарте. Россиянка посетила 80-й по счёту Фестиваль весны в Штутгарте, кстати, крупнейший в Европе. «Привет. Меня зовут Даша, и мне 14 лет. Весело провожу красивый солнечный день в Штутгарте. Дашуля развлекается», — написала Касаткина на своей странице в сети «Инстаграм».

Что и говорить, Штутгарт – один из центров автомобилестроения не только Германии, но и всей Европы. Отправилась изучать машинки покрупнее теннисистка Каролин Гарсия. Француженка была впечатлена увиденным спортпрототипом.

А начнёт борьбу за титул Гарсия во вторник матчем против трёхкратной победительницы турнира в Штутгарте Марии Шараповой. Россиянка не только посмотрела на гоночный автомобиль снаружи, но и провела заезд по трассе вместе с бывшим гонщиком Формулы-1 Марком Уэббером. Причём за рулём побывал каждый из них, попутно выплеснув море адреналина.

Ну, естественно, Шарапова приехала в Штутгарт не кататься на автомобиле, а играть в теннис! А помогает ей готовиться к соревнованиям Томас Хогстедт, с которым они вместе проработали 2,5 года и выиграли «Ролан Гаррос» (2012), которого Марии как раз не хватало до «Карьерного шлема». Сколько продлится новое сотрудничество Шараповой и Хогстедта, скоро будет известно.