«Позитив, которым веет от Хогстедта, хорошо сказывается на Шараповой»

Половина грунтового сезона позади. Российские теннисисты, безусловно, ещё что-то будут корректировать в своей игре и подготовке, но в целом уже можно оценить их перспективы на главном грунтовом турнире сезона — «Ролан Гаррос», который стартует уже в конце мая.

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История Шараповой сдвинулась с мёртвой точки

В этом сезоне у Маши Шараповой было целых четыре поражения подряд. По-моему, с 2005 года она так много не проигрывала. Что и говорить, неудачная серия получилась. Но есть и позитивные новости: после того, как она начала работать с Томасом Хогстедтом, появились улучшения в игре. По сравнению с тем, что было раньше, Маша начала действовать стабильнее на задней линии, но до выхода на пик формы далеко. Тем не менее, турнир в Мадриде для Марии прошёл неплохо, и она явно планирует прохождение по турнирной сетке Рима как можно дальше.

Мария Шарапова: я должна быть к себе строга. Впереди много работы Мария Шарапова проиграла Кики Бертенс в четвертьфинале турнира в Мадриде. Но россиянка знает, над чем ей надо работать дальше.

Позитив, которым веет от Томаса Хогстедта, хорошо сказывается на Маше. Томас достаточно опытный специалист, и всегда находит правильные слова, которые нужно сказать. Я думаю, что потихонечку Маша выйдет на свой максимум, но нужно время. Не знаю, как будет на «Ролан Гаррос», сейчас сложно предугадывать. В любом случае, с мёртвой точки эта история уже сдвинулась. Четыре поражения прошли – можно о них теперь забыть, ведь есть победы. Я думаю, что Маша постепенно разыграется.

Сверхуспехи к Касаткиной придут

Что касается Даши Касаткиной, то, к сожалению, ей сложно играть с «бьющими» игроками. Вот Мугуруса хоть играет и в атакующем стиле, но в Мадриде ошибалась, и Даша смогла её одолеть. С Квитовой же у Касаткиной игра совершенно не получилась. Хотя вообще грунт – это удобное покрытие для россиянки. И если соперник не давит скоростью или же, как в случае с Мугурусой, много ошибается, то Даша на «Ролан Гаррос» может пройти довольно далеко. У неё так же, как и у Шараповой, новый наставник. Честно признаться, он мне очень нравится. Правильные вещи говорит, исходя именно из игры Касаткиной. Он хорошо подстраивает тактику под игру Дарьи. Думаю, в этом сезоне она может оказаться в десятке. От Даши все ждут каких-то сверуспехов после финала в Индиан-Уэллсе. И они придут, но нужно ещё немного времени.

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Пока Света не набралась нужной уверенности

У Светланы Кузнецовой была травма, и она слишком рано вышла играть турниры, потому что ей очень хотелось подтвердить свои очки. Видимо, это было поспешным решением. К сожалению, ей пока не удаётся найти нить игры. Вместе со старым тренером Света пережила много взлётов и падений, и переход от Карлоса Мартинеса к Гильермо Каньясу – интересное решение. Честно говоря, больших успехов он не добивался со своими учениками и подопечными, но, может быть, с Кузнецовой у них наладится контакт, и всё пойдёт хорошо. При этом стоит заметить, что раньше Каньяс тренировал в основном мужчин, и женская психология может быть очень большим сюрпризом для тренера, который переходит из ATP в WTA.

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Кузнецова – игрок универсальный, но после травм не все могут начать играть в свой лучший теннис. Даже Новак Джокович всё никак не может себя найти. Перерывы в выступлениях сказываются на физическом состоянии и уверенности в себе, а значит и на игровой практике. Пока Света не набралась этой уверенности, поэтому нужно заявляться на мелкие турниры, чтобы сыграть как можно больше матчей. После этого она сможет комфортнее себя чувствовать на более крупных соревнованиях.

Слишком близко к сердцу приняли поражение сборной

На результатах сразу нескольких российских теннисисток отрицательно сказалось участие в матче Кубка Федерации с командой Латвии в далёком Ханты-Мансийске. Вообще частые и затяжные перелёты влияют на физическое состояние спортсмена. К тому же им нужно было переходить из зала на воздух. Правда, Настя Павлюченкова поначалу даже и не переходила, а сыграла под крышей в Штутгарте и дошла до четвертьфинала, но затем сразу проиграла в Мадриде. Всё-таки общее поражение российской сборной психологически сказывается и давит. Негатив выливается на хрупкие женские плечи. Девушки играют за страну, им хочется проявить себя, но в итоге не получилось. Естественно многие болельщики ругаются и выражают своё недовольство после поражения. Некоторые девушки слишком близко к сердцу это принимают, и такие моменты влияют на результат.

Катя Макарова никогда не заявляла о том, что грунт – её любимое покрытие, хотя в принципе она достаточно стабильный игрок, который на любых кортах может блеснуть. Я думаю, она будет ждать начала травяного сезона, а на «Ролан Гаррос» как сыграет – так сыграет. Пусть старается пройти как можно дальше.

Что касается Натальи Вихлянцевой, в своей профессиональной карьере на грунте она не выиграла большое количество матчей. По сути, это покрытие ей не очень подходит, она его не чувствует. Но со временем, я думаю, она научится играть и на таких кортах. Можно вспомнить, как Маша Шарапова тоже не любила грунт, но потом распробовала и даже оформила карьерный «Большой шлем». Вихлянцевой просто надо запастись терпением.

Веснина выросла на грунте в Сочи

Лене Весниной не повезло с сеткой в Мадриде – она сразу попала на Каролину Плишкову. Вообще у россиянки сейчас идёт спад в игре, именно в одиночном разряде. Плюс для Лены в том, что она всегда играет в паре и доходит до решающих матчей, как получилось в Мадриде. Ведь через парные соревнования можно найти нить игры и перенести этот позитив на одиночку. Очень часто многие так делают, когда откровенно плохо выступают в одиночном разряде – сначала заявляются на пару и затем постепенно за счёт игровой практики и побед накапливается позитив, который отражается в итоге на игре в одиночных соревнованиях.

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Елена – универсальный игрок, она доходила до полуфинала на траве на Уимблдоне и выигрывала титулы на харде, а выросла на грунте в Сочи, поэтому у неё хорошие шансы на «Ролан Гаррос». Единственное, что ей нужно – это набрать уверенности. Я знаю, что с Андреем Чесноковым она больше не работает, в команду включился Дмитрий Турсунов. Когда приходит новый тренер, он иногда может настаивать на некоторых изменениях в тактике или в подготовке. Это не всегда сразу даёт плоды. Нужно потерпеть, поработать, чтобы игрок с тренировочного процесса мог всё это перенести на корт в серьёзных и важных матчах. Будем ждать, когда Лене удастся это сделать.

Травма Рублёва не вовремя

Обычно спортсмены травмы вовремя и не получают, всегда хочется попасть на самые крупные соревнования. Но, конечно, без игровой практики Андрею Рублёву будет сложно на «Ролан Гаррос». Он сейчас потратит время на то, чтобы залечить все свои болячки, потом нужно будет набрать форму. В принципе, он достаточно высоко стоит по рейтингу, но я не знаю, попадёт ли он в итоге в посев. Если не попадает, то ему будет тяжеловато, потому что по сетке он может попасть на любого топового игрока сразу в первом же круге. Обычно шансы тех, кто травмируется перед крупными соревнованиями, высоко не оценивают. Такие игроки могут выйти и хорошо сыграть, но это, скорее, исключение из правил. Если Рублёв хорошо сыграет, то это будет отличный результат. Но и в обратном случае он несильно расстроится, потому что это будет очевидный факт.

Медведев сам же себе уступает

Даниил Медведев очень нестабильный. Если Рублёв с каждым годом потихонечку становится всё серьёзнее, борется со своей нервозностью, то Медведев иногда, хоть он и старше Рублёва, настолько уходит в негативные эмоции, что это ему очень сильно мешает. И на Уимблдоне у него был инцидент с судьёй, да и практически в каждом матче негативные эмоции его так захлёстывают, что в итоге это влияет на результат. Очень многое зависит от того, с каким настроением он будет играть. Даниил очень талантливый теннисист, но, к сожалению, из-за своей психологии он мешает сам себе – играет не против соперника, а против самого себя, и сам же себе уступает. Даниил в последнее время тренируется во Франции, и у него очень хороший наставник, который постоянно его пытается успокоить, но не всегда получается.

Карен Хачанов, мне кажется, лучше всех остальных россиян может сыграть на грунтовых кортах. Но здесь есть нюанс. Ему нужно подтверждать прошлогодний неплохой результат – четвёртый круг, когда он обыграл Бердыха и Иснера. Бывает такое, что когда «горят» очки, теннисисты психологически зажимаются, обязательства очень сильно давят, и из-за этого не получается показать свою лучшую игру. Но я надеюсь, что Карен справится с этим моментом – он хоть и юный, но ему пора учиться защищать очки. Все через это проходили. Молодые игроки должны набираться опыта, идти и выигрывать, подтверждать свои результаты.

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Редко, но метко

Евгений Донской может неожиданно обыграть и Роджера Федерера и того же Циципаса, который сейчас на хорошем ходу. Есть такие игроки, от которых не знаешь, чего ждать. Как они сыграют – непонятно. Иногда они обыгрывают топ-теннисистов – редко, но зато метко. Поэтому про Донского сложно что-то сказать – для меня он полностью не раскрылся.

Михаил Южный всё ещё пытается бороться, несмотря на свой возраст. Тяжело, конечно, ему приходится, учитывая невероятное количество травм. Но зато у Михаила есть колоссальный опыт, который он приобрёл многолетним выступлением в туре. Для Южного сейчас самое главное – набрать физическую форму, и чтобы его ничего не беспокоило – всё это, безусловно, влияет на игру. Если он будет хорошо себя чувствовать физически, то, я думаю, он может рассчитывать на прохождение нескольких кругов.

Вторая неделя – достойный результат для россиян

Фаворит «Ролан Гаррос» у мужчин – Рафаэль Надаль, даже несмотря на поражение в четвертьфинале Мадрида от Доминика Тима. У всех бывают осечки, но в целом сейчас Рафаэль играет как машина – недаром его называют Королём грунта. Кстати, Доминика Тима уже, видимо, можно считать Принцем грунта. Но в целом Надаль, конечно же, на голову выше всех именно на грунтовых кортах. Роджер Федерер это понимает, поэтому и решил не играть на «Ролан Гаррос».

С женщинами посложнее. Многие считают фаворитом Симону Халеп, но я думаю, что она вновь оступится и не возьмёт титул. Назвать фаворита у девушек очень сложно, ведь сейчас возвращается Серена, Вика Азаренко, Маша Шарапова начала лучше играть, очень много способных молодых девушек – Слоан Стивенс, прошлогодняя победительница победитель Остапенко, ну и ещё огромная очередь из теннисисток, которые, в принципе, могут выиграть титул. Я думаю, что нас ждёт много неожиданностей, и тем интереснее будет смотреть.



А что касается россиян, то вторая неделя будет достойным результатом для всех наших теннисистов и теннисисток. В последнее время они не так часто балуют болельщиков блестящими выступлениями на турнирах «Большого шлема». И всё же мне хочется, что та же Даша Касаткина может далеко дойти. Многое будет зависеть от того, насколько наши игроки будут себя комфортно чувствовать на кортах «Ролан Гаррос». Ну и от сетки, конечно, тоже многое зависит. Вообще, на турнирах «Большого шлема» элемент удачи имеет большое значение, потому что без удачи в спорте никуда. И если теннисисты проходят во второй и третий круг, то там уже идёт, в основном, равная игра. Одним словом, «нужна удача и первая подача», — как поётся в песне.