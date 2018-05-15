Касаткина, Шарапова и Кербер гуляют по Риму, а Бушар нарушает диету

Пока Свитолина и дель Потро ходят на футбол, а Векич дегустирует пасту, Касаткина, Павлюченкова и Шарапова гуляют по Вечному городу.

На этой неделе большинство теннисистов собралось в столице Италии, где проходит последний грунтовый «Мастерс». Этот обзор соцсетей – своеобразный гид по Вечному городу с участием самых известных теннисистов. Кто-то каждый год приходит к своим излюбленным местам, кто-то открывает новые уголки Рима. Посмотрим, как спортсмены проводят своё свободное время.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

В понедельник были свободны от игр многократные чемпионы Рима прошлых лет – 7-кратный победитель в мужской одиночке Рафаэль Надаль и трёхкратная обладательница главного трофея среди женщин Мария Шарапова. Теннисисты провели короткую совместную тренировку, по итогам которой россиянка написала в своём «твиттере»: «Две минуты на корте с величайшим игроком всех времён Рафаэлем Надалем. Выполнила одну из жизненных целей. Я так нервничала». На эти восторженные слова Шараповой испанец вежливо ответил: «Спасибо, Мария! Было приятно обменяться с тобой несколькими мячами».

Поскольку Шарапова проиграла в Мадриде на стадии четвертьфинала, у неё было время не только на дорогу в итальянскую столицу и тренировки на «Форо Италико», но и на прогулки по улицам Вечного города. Но появление Марии Шарапова в центре Рима не вызвало никакого ажиотажа, тем более что россиянка бродила по узким переулкам инкогнито, надвинув пониже козырёк кепки и спрятав глаза за солнцезащитными очками. Старт трёхкратной чемпионки турнира в нынешнем розыгрыше намечен на вторник.

И начнёт турнир россиянка матчем с Эшли Барти. Австралийская теннисистка воспользовалась возможностью и посетила исторический футбольный матч «Рома» — «Ювентус». Благо ходить никуда особо и не надо было, ведь футбольный «Стадио Олимпико» находится на территории того же комплекса «Форо Италико», где и расположен теннисный стадион. И хотя матч завершился вничью – 0:0, именно по его итогам гости за тур до окончания чемпионата досрочно стали чемпионами Италии рекордный седьмой раз подряд.

Посетила эту встречу и американка Коко Вандевей.

А действующая чемпионка Рима украинка Элина Свитолина не только сходила на матч, но и встретилась с легендами двух итальянских футбольных клубов – Алессандро дель Пьеро («Ювентус») и Франческо Тотти. Из рук последнего теннисистка получила именную футболку клуба «Рома» с номером 10.

С этими же футболистами сфотографировался и Хуан-Мартин дель Потро. Аргентинец, как высоко сеяный теннисист,. пропускает первый круг турнира в Риме и начнёт борьбу лишь в среду, после того как в матче Чорич – Циципас определится его первый соперник.

Получила в подарок футболку, правда, другой команды, и россиянка Дарья Касаткина. Это старейший и один из наиболее титулованных клубов Италии (9 чемпионских титулов) – «Дженоа». Генуэзцы кстати, стали первыми чемпионами страны в далёком 1898 году. Ну а Дарья вступит в борьбу на турнире в Риме во вторник матчем с Айлой Томлянович из Австралии.

Но не одним футболом живут в Риме теннисисты. Касаткина не упустила возможности посетить самые интересные достопримечательности города. В частности, она походила вокруг Ватикана, тем более что резиденция папы римского находится всего в трёх километрах от спортивного комплекса «Форо Италико».

Нашла себе новое любимое место в Риме Анжелика Кербер. Она должна была начинать турнир против Екатерины Макаровой, но та снялась с соревнований из-за вирусной инфекции. Россиянку заменила «лаки-лузер» Зарина Дияс из Казахстана.

Россиянка Анастасия Павлюченкова уже сошла с турнирной дистанции, проиграв в первом круге американке Мэдисон Кис, но на память от посещения Рима у неё останется фотография знаменитого фонтана Треви, кстати, крупнейшего в городе.

Сошёл с турнирной дистанции ещё один представитель России – Карен Хачанов, но он успел отметиться в не менее известном месте итальянской столицы – на Испанской площади.

Наделавший в последнее время много шума 19-летний Стефанос Циципас оседлал двухколёсного железного жеребца. С его помощью он уже промчался через квалификацию, и теперь ему предстоит матч первого круга против ещё одного представителя поколения Next Gen Борны Чорича.

Камила Джоржди по рейтингу не попала в основу турнира в Риме, а рассчитывать на «уайлд-кард» ей было бессмысленно из-за конфликта с Федерацией тенниса Италии. В квалификации итальянка проиграла в финальном раунде, но от этого любить Вечный город она меньше не стала.

Не отказала себе в удовольствии продегустировать знаменитую на весь мир итальянскую пасту Донна Векич. Возможно, именно в этом кроется секрет её успеха – в Риме она уже успешно прошла отборочные соревнования, а в основной сетке в первом круге выбила из турнира Карлу Суарес-Наварро.

А возможно, причина в том, что рядом с Донной находится её любимый Стэн Вавринка. Швейцарец никак не восстановит былые кондиции после травмы и операции на колене. На «Мастерсе» в Риме он уже сошёл с дистанции, но изо всех сил поддерживает свою девушку.

Теме еды посвящён и твит канадки Эжени Бушар. Из-за проблем с мышцами пресса она снялась с турнира ITF во Франции, а впереди у неё квалификация «Ролан Гаррос». Ну а пока представилась возможность, можно немного отступить от диеты.