Шарапова и Хачанов без потерь сетов прошли во вторую неделю «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» подходит к экватору. Большинство матчей уже сыграно, но впереди ещё целая неделя тенниса. В одиночном разряде на корты вышли два представителя России — Мария Шарапова и Карен Хачанов. Оба добились побед.

Шарапова не заметила шестую ракетку мира

В субботу, 2 июня, Мария Шарапова должна была пройти первую настоящую проверку. При всём уважении к Рихел Хогенкамп и Донне Векич, Каролина Плишкова — соперница совсем другого уровня. Мария уже в первом гейме отдала свою подачу, и болельщики приготовились к долгой нервной игре, но всё вышло на удивление быстро. У Каролины мяч совсем не сидел на ракетке, а Шарапова играла легко и свободно. Она атаковала намного больше чешки и делала это пусть и не идеально, но с хорошим КПД. У Плишковой в этот вечер ничего не получалось, а как-то изменить игру и перейти на план Б чешка не смогла. Мария очень убедительно победила 6:2, 6:1. С точки зрения счёта это самая лёгкая победа россиянки с Australian Open 2016.

Тайсон помог Серене выиграть

Следующей соперницей Шараповой станет… Серена Уильямс! Американка при поддержке Майка Тайсона, который весь матч просидел на трибуне, победила Юлию Гёргес 6:3, 6:4. Серена, обычно выигрывающая за час с небольшим, приближается к своему темпу. В первом круге она провела на корте 1 час 45 минут (с Каролиной Плишковой), затем 1 час 46 минут (с Эшли Барти), а с Гёргес 1 час 15 минут. Сколько будет длиться матч с Шараповой? Девушки играли друг с другом 21 раз, и Серена впереди по личным встречам 19-2. Мария не побеждала уже 13,5 лет — с Итогового турнира-2014. Более того, семь предыдущих матчей завершались в двух сетах. Разумеется, в пользу Уильямс. Тем не менее, интерес к этому матчу огромный. Может быть, Шарапова наконец найдёт ключи к игре американки? «Каждый раз, когда выходишь на корт против Серены, понимаешь, кому ты противостоишь, знаешь, что это настоящий вызов. Несмотря на наш с ней счёт личных встреч, я всегда жду матчей с лучшими игроками в мире», — заявила Мария на своей пресс-конференции.

Хачанов защитил очки

До матча Шараповой и Плишковой на центральный корт вернулись Карен Хачанов и Люка Пуи. Они прервались при счёте 6:3, 7:5, 1:1 в пользу россиянина. Доигровка получилась довольно быстрой: Пуи так и не сумел переломить ход матча и проиграл третий сет 3:6. Таким образом, Хачанов повторил свой результат, показанный на «Ролан Гаррос»-2017. Тогда он в 1/8 финала проиграл первому сеяному Энди Маррею, теперь на пути второй сеяный Александр Зверев. Ни на одном другом турнире «Большого шлема» у Хачанова нет ни одного выхода в четвёртый круг, а в Париже уже два. Теперь Карен имеет шанс впервые в карьере оказаться в четвертьфинале.

Контавейт остановила Квитову

Хачанов и Пуи хотя бы успели начать матч в пятницу, а Петра Квитова и Анетт Контавейт накануне на корт так и не вышли. В субботу их игра была поставлена первым запуском, и эстонка добилась очень тяжёлой победы более чем за 2 часа — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Отметим, что в обеих партиях Квитова вела с брейком. Таким образом, Петра прервала серию из 13 побед (титулы в Праге и Мадриде и две победы в Париже). Но Анетт тоже блестяще проводит этот грунтовый сезон, поэтому назвать её успех неожиданным можно с натяжкой. Впервые в карьере эстонка вышла в 1/8 финала в Париже и сыграет там со Слоан Стивенс.

Джорджи оказалось мало двух подач на матч

А Стивенс в параллельном матче играла с Камилой Джорджи. Борьба тоже получилась очень упорной, и девушкам для выявления победительницы понадобились все три сета. Итальянка дважды подавала на матч в третьей партии, но Стивенс отыграла обе подачи, а затем смогла наконец удержать свою и сделать ещё один брейк — 4:6, 6:1, 8:6. Слоан, в отличие от многих американок, очень неплохо играет на грунте. Так, она четыре года подряд доходила до четвёртого раунда, а сейчас, спустя два розыгрыша, вновь добралась до этой стадии. Контавейт — сложная соперница, но всё же проходимая.

Четыре матчбола улетели в трубу

Самой упорной игрой дня получилась битва между Давидом Гоффеном и Гаэлем Монфисом. Как и Хачанов и Пуи, бельгиец и француз начали матч накануне. Кульминация наступила в конце четвёртого сета, когда Монфис, ведя 2-1, имел четыре матчбола на приёме, но Гоффен их отыграл. Гаэль спорил с арбитром, был недоволен собой и растратил силы, которых ему не хватило в пятой партии. Давид выглядел куда свежее в решающем отрезке и оформил выход в четвёртый раунд — 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 7:5, 6:3.

До 16 и… больше

Рафаэль Надаль — Ришар Гаске. На первый взгляд, интересное противостояние двух опытных теннисистов. Фаворит, конечно, очевиден, но ведь и Гаске иногда может преподнести сюрприз и сотворить сенсацию или как минимум побороться? Не в случае с Надалем. Рафаэль выиграл все 15 очных встреч, а с 2008 года и вовсе не отдал французу ни одной партии. Очередной разгром Надаль оформил в Париже — 6:3, 6:2, 6:2. Первые три гейма испанец выиграл всухую, то есть была вероятность увидеть «Золотой сет» (когда все 24 очка берёт один теннисист). Тем не менее, Гаске этого не допустил, но перевес Рафаэля всё равно был подавляющим.

Надаль исполнил мечту болбоя

Болбоям на этом турнире непросто. Накануне Дамир Джумхур налетел на мальчика, который после этого столкновения упал на землю, но, к счастью, травмы не получил. А в субботу в центре внимания оказался другой болбой, который провёл несколько розыгрышей с Надалем. Мальчик был явно смущён, а с лица Рафаэля не сходила улыбка. По завершении мини-матча испанец обнял своего юного фаната.

Халеп продолжает борьбу за трон

Нынешняя первая ракетка мира Симона Халеп, конечно же, хочет остаться на вершине и после «Ролан Гаррос». Для этого ей надо завоевать в Париже титул, хотя в теории может хватить и полуфинала. Напомним, что претенденток на первую строчку осталось трое: Халеп, Каролина Возняцки и Гарбинье Мугуруса. Датчанка свой матч третьего круга выиграла накануне, а Халеп и Мугуруса — в субботу. Симона обыграла Андреа Петкович — 7:5, 6:0. Отметим, что после первого сета немке перебинтовали колено. Сниматься она не захотела, но навязать борьбу во второй партии не получилось. Следующей соперницей румынки станет Элизе Мертенс, которая разгромила Дарью Гаврилову — 6:3, 6:1.

Мугуруса стремится ко второму титулу «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2016 Гарбинье Мугуруса в текущем розыгрыше выглядит очень уверенно. Она пока не отдала ни сета, а 2 июня разгромила Саманту Стосур — 6:0, 6:2. Её соперницей в следующем раунде станет Леся Цуренко, которая в свою очередь победила Магдалену Рыбарикову — 6:2, 6:4.

Павлюченкова и Стосур уступили вторым сеяным

В парном разряде Анастасия Павлюченкова и Саманта Стосур, которые ранее сыграли между собой в одиночке (австралийка победила во втором круге 6:2, 7:6 (7:1)), уступили Андреа Сестини-Главачковой и Барборе Стрыцовой — 6:3, 3:6, 4:6. Анастасия, только приехав в Париж, призналась, что сильно устала. За день до старта «Ролан Гаррос» она завоевала титул в Страсбурге, но финал с Доминикой Цибулковой длился более 3,5 часов. Наверняка устала и Стосур, которой пришлось играть два матча за день. В обоих разрядах Анастасия смогла выиграть по одной встрече, а сейчас уже может как следует отдыхать и готовиться к травяному сезону: в миксте в Париже россиянка не участвует.

Немецкая точность от Кербер

Анжелика Кербер дважды подряд проигрывала в Париже в первом круге. На этом «Ролан Гаррос» она сломала эту неудачную традицию и дошла уже до четвёртого. Несмотря на более высокий номер посева, в третьем раунде фавориткой считалась не Кербер, а Кики Бертенс, которая прекрасно играет в этом грунтовом сезоне. Но немка взяла верх на двух тай-брейках — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Симметрия была и в двух первых встречах Анжелики — дважды по 6:2, 6:3. На очереди — Каролин Гарсия, которая со счётом 6:1, 6:3 разгромила Ирину Бегу.