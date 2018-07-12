Кербер и Серена в шаге от финала двухлетней давности. Матчи 10-го дня Уимблдона

В четверг, 12 июля, на Уимблдоне в мужском одиночном разряде будет выходной, а женщины разыграют оба полуфинала. Главных матчей осталось так мало, что они все помещаются на одном центральном корте, оборудованном крышей. Так что даже если в Англии пойдёт дождь, всё равно матчи завершатся в этот же день. На центральную арену Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вначале выйдут Елена Остапенко и Анжелика Кербер, которые ещё ни разу друг с другом не играли, но на двоих побеждали по разу на каждом из «шлемов», кроме как раз Уимблдона (Остапенко выиграла «Ролан Гаррос», а Кербер – Australian Open и US Open).

Ближе всего к победе в Великобритании была Анжелика. Она в финале-2016 встречалась с Сереной Уильямс. Состав решающего матча двухлетней давности может повториться, если Кербер справится с Остапенко, а во втором матче четверга Серена – с немкой Юлией Гёргес. С ней американка играла раньше три раза и не отдала ни сета, включая недавний «Ролан Гаррос». Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Не железный Роджер. Федерер проиграл Андерсону с матчбола, ведя 2:0 по сетам 8-кратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер, победивший в том числе в 2017 году, сенсационно проиграл Андерсону с 2:0 по сетам и матчбола.

Уимблдон. День 10-й. 12 июля, четверг. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт – 15:00 мск)

Мужчины. Сетка



Женщины. 1/2 финала. Сетка

Centre Court

Елена Остапенко (Латвия, 12) — Анжелика Кербер (Германия, 11)

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 0-0.



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 3-й круг (2017, 2018) – титул (2016);

«Ролан Гаррос»: титул (2017) – 1/4 финала (2012, 2018);

Уимблдон: 1/4 финала (2017) – финал (2016);

US Open: 3-й круг (2017) – титул (2016).

Путь на Уимблдоне — 2018:

1-й круг: Данн, WC (6:3, 7:6) – Звонарёва, Q (7:5, 6:3);

2-й круг: Флипкенс (6:1, 6:3) – Лю, Q (3:6, 6:2, 6:4);

3-й круг: Дьяченко, Q (6:0, 6:4) – Осака, 18 (6:2, 6:4);

4-й круг: Саснович (7:6, 6:0) – Бенчич (6:3, 7:6);

1/4 финала: Цибулкова (7:5, 6:4) – Касаткина, 14 (6:3, 7:5).



Рейтинг: 12-10.

Прогноз букмекеров: 2.37 – 1.58.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Юлия Гёргес (Германия, 13) — Серена Уильямс (США, 25/SR)

Centre Court. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-3 («Ролан Гаррос»-2010, Торонто-2011, «Ролан Гаррос»-2018).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 4-й круг (2012, 2013, 2015) – титул (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017);

«Ролан Гаррос»: 4-й круг (2015) – титул (2002, 2013, 2015);

Уимблдон: 3-й круг (2011, 2012) – титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016);

US Open: 4-й круг (2017) – титул (1999, 2002, 2008, 2012-2014).



Путь на Уимблдоне — 2018:

1-й круг: Пуиг (6:4, 7:6) – Рус (7:5, 6:3);

2-й круг: Лапко (6:2, 3:6, 6:2) – Томова, Q (6:1, 6:4);

3-й круг: Стрыцова, 23 (7:6, 3:6, 10:8) – Младенович (7:5, 7:6);

4-й круг: Векич (6:3, 6:2) – Родина, Q (6:2, 6:2);

1/4 финала: Бертенс, 20 (3:6, 7:5, 6:1) – Джорджи (3:6, 6:3, 6:4).



Рейтинг: 13-181.

Прогноз букмекеров: 2.37 – 1.58.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.



Текстовая трансляция