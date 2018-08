Серена и Анжелика повторят финал-2016. Матчи 12-го дня Уимблдона

В субботу, 14 июля, на Уимблдоне определится чемпионка в женском одиночном разряде. Финал разыграют Серена Уильямс и Анжелика Кербер. Американка начала турнир 181-й ракеткой мира, но уже пробилась в топ-30. Немка тоже совершила заметный рывок в рейтинг-листе – с 10-го на 6-е место. В случае победы в предстоящем матче Серена ворвётся в топ-20, а Анжелика – в топ-4. Улучшение места в рейтинге, конечно же, важно, но ещё значимее для теннисисток являются титулы на турнире «Большого шлема».

Кербер уже выигрывала два, и если победил в субботу на Уимблдоне, то ей останется ещё блеснуть на «Ролан Гаррос», чтобы собрать «Карьерный шлем». Уильямс только одних «Карьерных шлемов» полностью собрала трижды, а всего на её счету 23 победы на «шлемах» в одиночном разряде, и если она победит сейчас Кербер, то догонит Маргарет Корт, у которой в активе 24 победы. Соперницы хорошо друг друга знают. Это будет их 9-я встреча. Три последние из них пришлись на финалы, две последние – на финалы «шлемов». Немка первенствовала в Мельбурне-2016, а Серена взяла реванш в том же году на Уимблдоне. Как будет на этот раз – решится на корте.

Но перед этим матчем пройдёт отложенный накануне из-за наступления 23 часов по местному времени мужского суперполуфинала Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Всему виной первый полуфинал — Кевин Андерсон — Джон Иснер, ставший марафонским и завершившийся в пятом сете со счётом 26:24. После них серб и испанец начали в районе 20:08 минут по местному времени и за 3 часа успели разыграть только три сета.

Уимблдон. День 12-й. 14 июля, суббота. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный корт – 15:00 мск)

Мужчины. 1/2 финала. Сетка

Женщины. Финал. Сетка

Centre Court

Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — доигрывание при счёте 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).

Centre Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 26-25 (Майами, Монреаль-2007, Индиан-Уэллс, Цинциннати-2008, Цинциннати, Париж, Итоговый чемпионат ATP-2009, Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Рим, Уимблдон, US Open-2011, Australian Open-2012, Монте-Карло, Пекин, Итоговый чемпионат ATP-2013, Майами, Рим-2014, Монте-Карло, «Ролан Гаррос», Пекин, Итоговый чемпионат ATP-2015, Доха, Индиан-Уэллс, Рим-2016 – «Ролан Гаррос»-2006, Индиан-Уэллс, Рим, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Итоговый чемпионат-2007, Гамбург, «Ролан Гаррос», Лондон, Олимпиада-2008, Кубок Дэвиса, Монте-Карло, Рим, Мадрид-2009, US Open, Итоговый чемпионат ATP-2010, Монте-Карло, Рим, «Ролан Гаррос»-2012, «Ролан Гаррос», Монреаль, US Open-2013, «Ролан Гаррос»-2014, Мадрид-2017, Рим-2018).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016) – титул (2009);

«Ролан Гаррос»: титул (2016) – титул (2005-2008, 2010-2014, 2017, 2018);

Уимблдон: титул (2011, 2014, 2015) – титул (2008, 2010);

US Open: титул (2011, 2015) – титул (2010, 2013, 2017).



Путь на Уимблдоне — 2018:

1-й круг: Сандгрен (6:3, 6:1, 6:2) – Села (6:3, 6:3, 6:2);

2-й круг: Себальос (6:1, 6:2, 6:3) – Кукушкин (6:4, 6:3, 6:4);

3-й круг: Эдмунд, 21 (4:6, 6:3, 6:2, 6:4) – де Минор (6:1, 6:2, 6:4);

4-й круг: Хачанов (6:4, 6:2, 6:2) – Веселы (6:3, 6:3, 6:4);

1/4 финала: Нисикори, 24 (6:3, 3:6, 6:2, 6:2) – дель Потро, 5 (7:5, 6:7, 4:6, 6:4, 6:4).



Рейтинг: 21-1.

Прогноз букмекеров (перед матчем): 1.85 – 1.95.

Прогноз «Чемпионата» (перед матчем): победа Джоковича в пяти сетах.



Текстовая трансляция

Анжелика Кербер (Германия, 11) — Серена Уильямс (США, 25/SR)

Centre Court. 2-й запуск (не ранее 16:00).

Личные встречи: 2-6 (Цинциннати-2012, Australian Open-2016 – US Open-2007, WTA Championships-2012, 2013, Майами, Стэнфорд-2014, Уимблдон-2016).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2016) – титул (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2012, 2018) – титул (2002, 2013, 2015);

Уимблдон: финал (2016) – титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016);

US Open: титул (2016) – титул (1999, 2002, 2008, 2012-2014).



Путь на Уимблдоне — 2018:

1-й круг: Звонарёва, Q (7:5, 6:3) – Рус (7:5, 6:3);

2-й круг: Лю, Q (3:6, 6:2, 6:4) – Томова, Q (6:1, 6:4);

3-й круг: Осака, 18 (6:2, 6:4) – Младенович (7:5, 7:6);

4-й круг: Бенчич (6:3, 7:6) – Родина, Q (6:2, 6:2);

1/4 финала: Касаткина, 14 (6:3, 7:5) – Джорджи (3:6, 6:3, 6:4);

1/2 финала: Остапенко, 12 (6:3, 6:3) – Гёргес, 13 (6:2, 6:4).



Рейтинг: 10-181.

Прогноз букмекеров: 2.75 – 1.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.



Текстовая трансляция