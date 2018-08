Возвращение блудного сына. Первый «Шлем» Джоковича после «Ролан Гаррос» — 2016

Мужской финал Уимблдона был обязан получить явного фаворита ещё после завершения четвертьфиналов, когда Роджер Федерер сенсационно проиграл Кевину Андерсону со счётом 11:13 в решающей партии, а в другой половине сетки свои матчи выиграли Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Впрочем, даже если бы Надаль уступил Хуану-Мартину дель Потро и аргентинец вышел бы в финал, то и он был бы фаворитом что против Андерсона, что против Джона Иснера.

Вдобавок оба полуфинала получились марафонскими – 6 часов 36 минут продолжалась битва Андерсона с Иснером, 5 часов 17 минут – поединок Джоковича и Надаля. При этом из-за матча Кевина с Джоном игра Новака с Рафаэлем была перенесена на субботу после завершения третьего сета, поскольку в Лондоне уже было начало двенадцатого, а после 23:00 любые шумные мероприятия в жилых районах запрещены. 14 июля они провели на корте ещё два с лишним часа, прежде чем серб, отыграв несколько скрытых матчболов, сделал решающий брейк – 10:8 в пятом сете. Андерсону, впрочем, всё равно пришлось хуже – он провёл на корте 6,5 часав подряд, а не за два дня, да и четвертьфинал против Федерера длился больше 4 часов.

Для Кевина это был второй финал турниров «Большого шлема» за последние 52 недели – в прошлом сезоне он дебютировал в решающем матче «мэйджора», здорово сыграв на US Open. Кстати, он стал лишь третьим теннисистом после появления «Большой четвёрки», сыгравшим в двух финалах «Шлемов» за год. Первым был Стэн Вавринка (титул на US Open — 2016 и финал на «Ролан Гаррос» — 2017), вторым стал Марин Чилич – хорват добрался до финалов на Уимблдоне – 2017 и Australian Open – 2018. Страшно сказать, но предыдущим игроком, участвовавшим в двух финалах турниров «Большого шлема» за год и не входящим в «Большую четвёрку», был Ллейтон Хьюитт в 2005 (!) году. Он стал финалистом US Open – 2004 и Australian Open – 2005, уступив соответственно Роджеру Федереру и Марату Сафину.

Новак прошёл к этому финалу совсем другой дорогой – в смысле, что было до Уимблдона-2018, а не на самом турнире. В 2016 году он добился, пожалуй, последней главной цели в своей карьере – покорил «Ролан Гаррос», к которому подступался много-много лет. Джокович трижды терпел поражение в финале, в том числе достаточно неожиданное от Стэна Вавринки в 2015 году, ещё несколько раз проигрывал в полуфинале. Один раз в полуфинале его остановил Федерер, ещё трижды он уступал Надалю, причём в последний раз, в 2013-м – в эпической битве, завершившейся со счётом 9:7 в пятом сете. Долгожданная победа позволила Джоковичу собрать «Карьерный шлем» и к тому же стать третьим теннисистом за всю историю, побеждавшим на четырёх турнирах «Большого шлема» подряд в одиночном разряде – после Дона Баджа (1938) и Рода Лэйвера (1962, 1969), которые собирали полноценный «Шлем», выигрывая все четыре соревнования за один год. При этом Новак был единственным из них, побеждавшим на трёх разных покрытиях – во времена Лэйвера и тем более Баджа в Австралии и в США играли на траве, а не на харде.

Достижение Джоковича получило название «Шлем Ноле», по аналогии со «Шлемом Серены», который она собирала дважды, при этом ни разу не выиграв все четыре турнира за один год. Новаку «Шлем» тоже не покорился – уже в третьем круге Уимблдона-2016 он проиграл Сэму Куэрри. На US Open серб дошёл до финала, где уступил Вавринке.

Добравшись до цели, к которой стремишься так долго, можно отреагировать на это по-разному. Кто-то навсегда остановится и будет почивать на лаврах, кто-то моментально поставит перед собой новую цель. Но, пожалуй, наиболее естественны и понятны с психологической точки зрения, помимо радости, опустошённость и некоторое непонимание того, к чему стремиться дальше. Возможно, это и произошло с Новаком.

К тому же у Джоковича в тот момент несколько сместились приоритеты. Совпадение это или нет, но вскоре после победы в Париже стал широко обсуждаться Пепе Имас – бывший теннисист, создавший после раннего завершения карьеры философское течение «Мир и любовь» и открывший свою теннисную академию, в которой пропагандирует принципы этого течения. Одно из главных правил – продолжительные объятия со всеми. В «инстаграме» супруги Новака Елены в то время даже появилось фото, где она, Новак и их сын обнимают большое дерево.

Ролью Имаса в команде возмутился Борис Беккер, в то время тренировавший Джоковича вместе с Марианом Вайдой. Бывший лидер мирового рейтинга заявил, что продолжит работу, только если Пепе покинет команду, либо его роль будет сведена к минимуму. В итоге Борис прекратил сотрудничество с сербом в конце 2016 года. А чуть позже, в мае 2017-го, уже сам Джокович отказался от продолжения работы с тренером Марианом Вайдой, фитнес-тренером Гебхардом Филом Гритшем и физиотерапевтом Миляном Амановичем, каждый из которых помогал ему больше 10 лет.

Вряд ли стоит винить во всех проблемах Имаса, тем более что он познакомился с Новаком до его спада – через его брата, Марко, которому вроде бы помог выбраться из депрессии. Как бы то ни было, в момент, когда Джокович поднялся на последнюю вершину, покорив «Ролан Гаррос», и должен был ставить перед собой новые цели и задачи, учение о мире и любви едва ли было тем, что могло помочь в теннисе. Скорее Новаку была нужна спортивная злость на себя и соперников, а не любовь ко всем вокруг. Но сам Джокович, очевидно, придерживался иного мнения, раз в итоге, оказавшись перед выбором, предпочёл оставить в своей команде именно Имаса.

Вместо Вайды в команде Новака появился Андре Агасси, который во время своей карьеры сам пережил немало взлётов и падений, причём куда более серьёзных — и многие ожидали, что он сумеет помочь Новаку вновь найти себя. Однако долгосрочного сотрудничества у них не получилось. Меньше чем через год после начала совместной работы Агасси сообщил о её прекращении. «У меня были самые хорошие намерения, когда я хотел помочь Новаку. Мы слишком часто не соглашались друг с другом. Я желаю Джоковичу всего наилучшего в его карьере», — сказал Андре. Между прочим, Агасси изначально выразил желание работать с Джоковичем бесплатно и за всё время сотрудничества не брал с него денег. При этом около половины времени совместной работы пришлось на время, когда Новак не играл из-за травмы локтя – он не выходил на корт после отказа от продолжения матча в четвертьфинале Уимблдона-2017 и вернулся только на Australian Open – 2018.

Конечно, Джокович потерял форму после травмы, но проблемы, как видно, начались намного раньше. И проблема с мотивацией после возвращения в тур никуда не исчезла, просто на неё наслоились проблемы физической готовности. Начиная с матча четвёртого круга Australian Open, Новак проиграл три поединка подряд. В поисках выхода из тупика Джокович обратился к, пожалуй, самому близкому человеку в мире тенниса – Мариану Вайде, вместе с которым прошёл путь от молодого перспективного игрока до суперзвезды. Произошло это перед началом грунтового сезона. Сам Вайда позже признавался, что не ожидал предложения о возобновлении совместной работы, но хочет, чтобы она продолжалась как можно дольше.

Результаты первых грунтовых турниров для Новака тоже были удручающими – до Рима он не мог выиграть больше двух матчей подряд. В столице Италии, однако, появились проблески хорошего тенниса. В итоге серб дошёл до полуфинала, где в борьбе проиграл Надалю. На «Ролан Гаррос» казалось, что Джокович тоже уверенно идёт как минимум к полуфиналу с Домиником Тимом, но на четвертьфинальной стадии его неожиданно остановил проводивший лучший турнир в жизни Марко Чеккинато, который до того не выиграл ни одного матча на «Шлемах».

Раздосадованный и расстроенный Новак решил перенести свою пресс-конференцию из главного зала в гораздо менее вместительный и во время недолгого общения с журналистами сказал среди прочего, что не знает, сыграет ли в этом году на травяных турнирах. Уже на Уимблдоне Джокович признался, что сказал это просто на эмоциях. Отойдя от горечи поражения в Париже, серб попросил «уайлд-кард» на турнир в Лондоне – крупнейшее соревнование на траве после Уимблдона. Там Новак выступил совсем неплохо – дошёл до финала и с матчбола проиграл Марину Чиличу.

На Уимблдоне Джокович до полуфинала против Надаля проиграл всего два сета – по одному Кайлу Эдмунду в третьем круге и Кею Нисикори в четвертьфинале. Кстати, Карена Хачанова, дошедшего до четвёртого раунда, остановил тоже Новак. А финальный матч, как то бывает совсем нередко, не получился. Всё-таки силы были неравны – не только в физическом плане, но и в плане теннисного мастерства. По полуфиналу с Надалем было явно видно, что Джокович, настоящий Джокович, практически вернулся. Проиграть Кевину Андерсону он сейчас не мог.

Этого и не произошло, тем более что сам южноафриканец первые два сета провалил. Он плохо двигался по корту, много ошибался, и даже подача почти не помогала. Пришёл в себя Кевин только в третьей партии – заиграл гораздо острее и точнее, и Новаку нередко приходилось серьёзно отрабатывать в обороне. В трёх последних геймах на приёме у Андерсона были брейк-пойнты, пять из которых являлись сетболами. Джокович не раз сам дарил сопернику эти шансы (два сетбола появились в результате его двойных ошибок), но в решающие моменты играл здорово. Добравшись до тай-брейка, Новак заиграл свободнее и быстро создал себе решающее преимущество – 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

Несмотря на поражение, 32-летний Андерсон в новом рейтинг-листе впервые войдёт в топ-5. Джоковичу победа позволит вернуться в десятку лучших – начинал он турнир на 21-й строчке и при этом защищал очки за четвертьфинал. Больше Новаку до конца сезона, разумеется, защищать нечего, так что вскоре он должен подняться ближе к привычным позициям. В чемпионской гонке серб уже будет пятым, позади только Надаля, Федерера, Александра Зверева и Хуана-Мартина дель Потро.

Завершился Уимблдон финалом в смешанном парном разряде. Прошлогодний чемпион вместе с Мартиной Хингис, Джейми Маррей, играл в паре с Викторией Азаренко, и они дошли до финала. Однако завоевать первый титул «Шлемов» в миксте с 2008 года белоруске не удалось – Николь Меликар и Александр Пейя взяли верх со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Меликар накануне играла в финале и в женском парном разряде, где вместе с Кветой Пешке потерпела поражение от Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой.