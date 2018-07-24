Москва собрала звёзд. Касаткина, Гёргес и другие на Moscow River Cup

Почти все российские теннисистки на этой неделе отправились на Moscow River Cup. В ATP туре Рублёв сыграет в Гштааде, Южный – в Атланте.

Moscow River Cup presented by Ingrad

Турнир WTA/International. Москва (Россия).

Призовой фонд: $ 750 000.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 23-29 июля.

Заявка на турнир (от 12.06.18): Юлия Гёргес (13), Дарья Касаткина (14), Анастасия Севастова (20), Ирина Бегу (35), Катержина Синякова (40), Ализе Корне (41), Кайя Канепи (43), Петра Мартич (48), Александра Саснович (51), Наталья Вихлянцева (85), Екатерина Александрова (110), Евгения Родина (116), Вера Звонарёва (137), Анна Калинская (142), Анастасия Потапова (217).

Полный список участников.

Отказались от участия: Михаэла Бузэрнеску (30), Елена Веснина (52), Юлия Путинцева (56), Полона Херцог (64), Сара Эррани (72).

Действующий победитель: нет.

Moscow River Cup пришёл на смену турниру в Бостаде, который проводился с 2009 года. На протяжении 10 лет в этом шведском городе проводились два соревнования – сначала мужской турнир категории ATP 250, затем женский категории International. Однако в прошлом году от женского турнира организаторы отказались, и лицензия на его проведение оказалась в Москве. На Moscow River Cup установили максимально возможные призовые для турнира этой категории – $ 750 тыс., в три раза больше стандартного призового фонда таких соревнований. Это почти на уровне турниров категории Premier (обычных, а не Premier 5 или Premier Mandatory, конечно) – некоторые из них предлагают $ 799 тыс. призовых. Из турниров International $ 750 тыс. есть в призовом фонде только двух турниров, помимо московского, – оба проводятся в Китае на харде (Шэньчжэнь на первой неделе сезона и Тяньцзинь в октябре). Кроме того, турнир в Гонконге, проходящий одновременно с Тяньцзинем, имеет призовой фонд в $ 500 тыс., а все остальные соревнования категории International ограничиваются $ 250 тыс.

Вполне логично, что такой призовой фонд позволил собрать хороший состав, несмотря даже на то что время больших грунтовых турниров в сезоне заканчивается одновременно с финишем «Ролан Гаррос» и топ-игроки на соревнования на грунте в июле практически никогда не приезжают. Возглавила посев в Москве немка Юлия Гёргес, которая после выхода в полуфинал Уимблдона вернулась в топ-10. Второй номер посева у россиянки Дарьи Касаткиной, четвертьфиналистки и «Ролан Гаррос», и Уимблдона. Приехала на турнир и Анастасия Севастова, только что завоевавшая титул в Бухаресте, и Катержина Синякова – чешка с русскими корнями на этой неделе защищает очки, полученные год назад за победу в Бостаде. Ализе Корне, получившая седьмой номер посева, тоже прилетела в Москву сразу после турнирной победы – в Гштааде.

Из россиянок в основную сетку Moscow River Cup попали также Вера Звонарёва, уже проигравшая в первом круге Кайе Канепи (8), Анастасия Потапова (WC), разгромившая в стартовом матче Викторию Томову из Болгарии, Анна Калинская, которой предстоит дерби с Касаткиной, Евгения Родина, Екатерина Александрова и Наталья Вихлянцева. Последние три теннисистки стартуют с матчей против теннисисток из квалификации. Кстати, сито отборочных соревнований прошли в том числе две россиянки – Варвара Флинк и Валентина Ивахненко.

JiangXi Open

Турнир WTA/International. Наньчан (Китай).

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 23-29 июля.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 12.06.18): Ван Цян (67), Магда Линетт (97), Куруми Нара (97), Дуань Инъин (111), Чжэн Сайсай (128), Чжу Линь (130), Виталия Дьяченко (134), Хань Синьюнь (135), Маргарита Гаспарян (507).

Полный список участников.

Отказались от участия: Пэн Шуай (38), Аранча Рус (100), Яна Чепелова (127), Конни Перрин (160), Кристина Кучова (255), Бояна Йовановски (927).

Действующий победитель: Пэн Шуай.

Турнир в Наньчане, проходящий с 2014 года, собрал куда более скромный состав. Вероятно, он задуман в качестве транзитного пункта из Европы в США, но большая часть теннисисток предпочитает лететь в Америку напрямую из европейских стран. Неудивительно, что 5 из 8 сеяных (включая получившую «уайлд-кард» и первый номер посева Чжан Шуай) представляют Китай, а ещё одна, Куруми Нара, является японкой. Не из азиатских стран в посев попали полька Магда Линетт (3) и россиянка Виталия Дьяченко (5). Для Виталии это будет первый турнир после Уимблдона, на старте которого она сенсационно победила Марию Шарапову, а в третьем круге проиграла будущей полуфиналистке – Елене Остапенко. Дьяченко начнёт выступления матчем с Пиангтарн Плипыч (Q) из Таиланда. Ещё одна россиянка, Маргарита Гаспарян, попавшая в основную сетку по защищённому рейтингу, уже победила китаянку Сюй Шилинь (Q) и во втором раунде сыграет или с Чжан Шуай, или с Сабиной Лисицки.

German Tennis Championships 2018 presented by Kampmann

Турнир ATP World Tour 500. Гамбург (Германия).

Призовой фонд: € 1,753,255.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 23-29 июля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 12.06.18): Доминик Тим (7), Диего Шварцман (11), Пабло Карреньо-Буста (12), Филипп Кольшрайбер (22), Марко Чеккинато (27), Дамир Джумхур (28), Ришар Гаске (30), Фернандо Вердаско (34).

Полный список участников.

Отказались от участия: Люка Пуи (17), Филип Краинович (27), Стефанос Циципас (37), Андреас Сеппи (49).

Действующий победитель: Леонардо Майер.

Турнир в Гамбурге имеет богатую историю – он появился ещё в конце XIX века, в 1892 году. С момента появления серии «Мастерс» в 1990-м (которая изначально носила название «Супердевятка») до её реформы в 2009 он входил в число этих элитных турниров и проводился в мае, перед «Ролан Гаррос». Затем место Гамбурга в календаре занял Мадрид, ранее проходивший осенью на харде в зале, а место Мадрида, в свою очередь, занял Шанхай. С тех пор соревнования в Гамбурге относятся к серии ATP 500 и проходят в июле. Разумеется, это повлияло на уровень участников и чемпионов – на «Мастерсе» только в нынешнем веке побеждали Густаво Куэртен, Роджер Федерер (4 раза), Гильермо Кория и Рафаэль Надаль, а сейчас действующим чемпионом является Леонардо Майер. Впрочем, Надаль ещё приезжал сюда и выигрывал в 2015 году.

Россиян на этом турнире нет. Первым сеяным стал финалист «Ролан Гаррос» — 2018, Доминик Тим. Австриец сыграет с французом Корентином Муте (Q). Аргентинец Диего Шварцман получил второй номер посева и уже вышел во второй раунд, победив норвежца Каспера Рууда. А Марко Чеккинато, только что завоевавший титул в Умаге, в стартовом раунде сразится с французом Гаэлем Монфисом.

J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad

Турнир ATP World Tour 250. Гштаад (Швейцария).

Призовой фонд: € 561,345.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 23-29 июля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Заявка на турнир (от 12.06.18): Фабио Фоньини (15), Роберто Баутиста-Агут (16), Андрей Рублёв (31), Фелисьяно Лопес (33), Борна Чорич (36), Робин Хасе (44), Жоау Соуза (48), Гильермо Гарсия-Лопес (68).

Полный список участников.

Отказались от участия: Евгений Донской (76), Михаил Кукушкин (86), Виктор Троицки (91).

Действующий победитель: Фабио Фоньини.



По глубине исторических корней Гштаад немногим уступает Гамбургу – этот турнир был впервые проведён больше 100 лет назад, в 1898 году. Но, в отличие от Гамбурга, «Мастерсом» Гштаад никогда не был. При этом до 2007-го финалы здесь нередко разыгрывались в пятисетовом формате – в отдельные года это правило отменялось, но затем возвращалось. Больше такого точно не будет, потому что давно отменены пятисетовые финалы даже на «Мастерсах».

В Гштааде, как и в Умаге неделей ранее, должны были сыграть два россиянина – Андрей Рублёв и Евгений Донской. Евгений, однако, снялся из-за проблем с плечом, так что Андрей остался единственным представителем России на турнире. Он получил четвёртый номер посева (опять-таки, как и в Умаге) и благодаря этому стартует со второго круга. Первым оппонентом Рублёва станет либо Маттео Берреттини, либо Раду Албот. Фабио Фоньини, приехавший сюда защищать титул сразу после победы в Бостаде, встретится с Юргеном Зоппом.

Атланта (США). BB&T Atlanta Open

Турнир ATP World Tour 250.

Призовой фонд: $ 748,450.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 23-29 июля.

Разница во времени с Москвой: -7 часов.

Заявка на турнир (от 12.06.18): Джон Иснер (10), Ник Кирьос (24), Миша Зверев (54), Райан Харрисон (60), Малек Жазири (61), Фрэнсис Тиафо (63), Тейлор Фритц (67), Мэттью Эбден (69), Михаил Южный (93).

Полный список участников.

Отказались от участия: Джек Сок (14), Жиль Мюллер (32), Джаред Доналдсон (56), Мирза Башич (78), Юки Бхамбри (84).

Действующий победитель: Джон Иснер.

Если к защите титула в Ньюпорте Иснер после марафонского полуфинала Уимблдона с Кевином Андерсоном восстановиться не сумел и снялся с турнира, то в Атланте он играть планирует. Для Джона это счастливый турнир – он побеждал здесь четыре раза за последние пять лет. Приехал сюда и теннисист, разбавлявший эту череду успехов Иснера – Ник Кирьос, завоевавший титул в 2016-м. А два других игрока, первенствовавших на этом турнире, уже давно завершили карьеру – это Мэрди Фиш (2010, 2011) и Энди Роддик (2012). До 2010 года турнир в Атланте не проводился.

Иснер стартует с матча против австралийца Алекса де Минора. Неподалёку в сетке расположился и Михаил Южный. Россиянин в первом круге сыграет с американцем Эмилем Рейнбергом, получившим «уайлд-кард», а во втором в случае победы может выйти на Мишу Зверева (7) или Тима Смычека (SE). Также в Атланте выступит Чхун Хён, не выходивший на корт с начала мая.