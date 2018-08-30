Реванш Макаровой и новая встреча Хачанова с Надалем

Макарова взяла у Гёргес реванш за Нью-Хэйвен

Екатерина Макарова вышла в третий раунд US Open, взяв у Юлии Гёргес реванш за поражение в четвертьфинале турнира в Нью-Хэйвене на прошлой неделе. Кстати, до Нью-Хэйвена россиянка вела по личным встречам со счётом 2-0.

Большая часть первой партии, за исключением стартового гейма, проходила с преимуществом немки. Отыграв брейк-пойнт в первом гейме, она уверенно брала свои подачи, а с середины сета начала часто завязывать борьбу на приёме. В десятом гейме у Гёргес даже было три сетбола, но реализовать их ей не удалось. А вот на тай-брейке ход игры развернулся в другую сторону. Макарова здорово стартовала и после двойной ошибки соперницы заработала четверной сетбол! Но Екатерина стала торопиться, на одном из сетболов сама допустила двойную и потеряла всё преимущество. Россиянка заработала ещё сетбол на подаче и снова дала двойную. Сетболов у Юлии на тай-брейке так и не было – Екатерина постоянно выигрывала при равном счёте, а соперница спасалась с сетболов. В итоге Макарова реализовала сетбол с девятой попытки!

Во втором сете уже Екатерина очень уверенно подавала и брала геймы под ноль. При счёте 3:2 она ещё и сделала первый в матче брейк, после чего повела на своей подаче – 40:0. Серия выигранных Макаровой очков в своих геймах к этому моменту достигла 19 (не считая тай-брейк). В этот момент немка прибавила, Екатерина чуть дрогнула и довела дело до брейк-пойнта, но всё-таки удержала свой гейм, а затем подала на матч под ноль! Дальше Макарову ждёт встреча с латвийкой Анастасией Севастовой.

Азаренко уверенно победила Гаврилову и сыграет со Стивенс

Очень уверенно вышла в третий раунд Виктория Азаренко. Экс первая ракетка мира играла с Дарьей Гавриловой, которая в первом круге не отдала ни гейма Саре Соррибес-Тормо. В матче были затяжные геймы, но почти все они оставались за белоруской. Дарья, выступающая под флагом Австралии, так и не сумела завязать серьёзную борьбу. 6:1, 6:2 – с таким счётом двукратная финалистка US Open одержала победу.

Следующей соперницей Виктории станет действующая чемпионка турнира – американка Слоан Стивенс. Слоан одержала волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой – 4:6, 7:5, 6:2. Американка пока вообще играет здесь исключительно с теннисистками из стран бывшего СССР – Евгения Родина в первом круге, Калинина во втором и Азаренко в третьем. Кстати, в этом сезоне она уже дважды побеждала Викторию – в Индиан-Уэллсе и Майами.

Новая встреча сестёр Уильямс

Состоится в третьем круге и очередная встреча сестёр Уильямс. Серена во втором раунде разобралась с Кариной Виттёфт (6:2, 6:2), а Винус победила Камилу Джорджи (6:4, 7:5). Это будет 30-й поединок между сёстрами. Счёт личных встреч сейчас 17-12 в пользу младшей из них, но последний матч, в 1/16 финала Индиан-Уэллса, остался за Винус – 6:3, 6:4. При этом на турнирах «Большого шлема» старшая сестра в последний раз обыгрывала младшую больше десяти лет назад – в финале Уимблдона-2008.

Мугуруса вновь проиграла на первой неделе «Шлема»

А другая экс первая ракетка мира, Гарбинье Мугуруса, потерпела очередное раннее поражение на крупном турнире. Испанка уже выиграла два турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдон-2017), но стабильность к её сильным сторонам никак не отнесёшь. В этом сезоне после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» она выиграла три матча и столько же проиграла. Приехав на Уимблдон в статусе действующей чемпионки, она вылетела во втором раунде, не справившись с Элисон Ван Эйтванк. Не сумела она пройти дальше и на US Open. Отдав в стартовом матче всего три гейма Чжан Шуай, во втором круге она встречалась с Каролиной Муховой. Прошедшая квалификацию чешка проиграла первый сет и в итоге одержала волевую победу – 3:6, 6:4, 6:4. В третьем круге дебютантка основных сеток турниров «Большого шлема» встретится с Эшли Барти. Кстати, Мугуруса на Australian Open тоже проиграла во втором круге – Се Шувэй.

Свитолина отыгралась за Уимблдон

Элина Свитолина взяла у Татьяны Марии реванш за поражение в первом круге Уимблдона. Там украинка проиграла в трёх партиях, а здесь уверенно победила в двух сетах – 6:2, 6:3. Дальше её ждёт поединок с Ван Цян.

Корне получила извинения после предупреждения за переодевание на корте

Организаторы US Open извинились перед Ализе Корне за то, что во время её матча первого круга с Юханной Ларссон судья на вышке вынес ей предупреждение, когда она переодевалась на корте. Француженка после связанного с жарой перерыва вернулась из подтрибунных помещений в топе, надетом задом наперёд. Заметив это, Корне переодела его за задней линией, повернувшись лицом к фону корта, и получила предупреждение от арбитра. Отметим, что теннисисты часто переодевают футболки на корте и никаких предупреждений за это не получают.

Медведев продолжает победную серию

В мужской сетке приятный сюрприз преподнёс Даниил Медведев. Россиянин в четырёх партиях победил Стефаноса Циципаса, который недавно был в финале «Мастерс 1000» в Торонто. Сам Даниил приехал в Нью-Йорк сразу после завоевания титула в Уинстон-Сейлеме и с учётом этого турнира выиграл уже восьмой матч подряд. Кстати, Стефанос стал первым, кто за эти полторы недели взял у Даниила сет. Матч вполне мог завершиться и в трёх партиях – Медведев вёл в третьем сете с брейком, но проиграл четыре гейма подряд. После 10-минутного перерыва россиянин снова заиграл лучше и добился победы – 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. В целом Даниил был стабильнее соперника, особенно в затяжных розыгрышах. Дальше россиянин сыграет с Борной Чоричем.

Кстати, он победил Стефаноса уже второй раз за этот год. Впервые они встретились на старте «Мастерса» в Майами, и тогда Медведев одержал волевую победу в трёх сетах. Также между теннисистами в том матче произошла ссора – Даниил остался недоволен долгим туалетным перерывом Стефаноса и тем, что он не извинялся после попаданий мяча в трос. После этого Циципас заблокировал Медведева в «Инстаграме».

Хачанов вышел на Надаля

Вышел в третий круг и Карен Хачанов, но здесь каких-то сомнений в результате не было – соперником россиянина был «лаки-лузер» Лоренцо Сонего. Карен уверенно взял верх в трёх партиях – 7:5, 6:3, 6:3. За весь матч Хачанов проиграл всего 5 очков на первой подаче. А вот со жребием на третий круг ему не повезло – Карен оказался рядом с первой ракеткой мира, Рафаэлем Надалем. Действующий чемпион US Open уверенно победил канадца Вашека Поспишила и теперь в пятницу сыграет с Хачановым. По личным встречам Надаль ведёт со счётом 4-0. Дважды играли они и в этом году, в том числе совсем недавно – в полуфинале «Мастерса» в Торонто. Пока Карену не удалось взять у Рафаэля ни сета.

Маррей проиграл и обвинил Вердаско в разговоре с тренером

А другой член «Большой четвёрки», Энди Маррей, потерпел поражение. Британец в четырёх сетах проиграл Фернандо Вердаско – 5:7, 6:2, 4:6, 4:6. Для экс первой ракетки мира это был первый турнир «Большого шлема» после Уимблдона-2017. Три «мэйджора» он пропустил непосредственно из-за травмы бедра, а к пятисетовым матча на Уимблдоне-2018 был не готов физически, хотя сыграл перед этим два турнира ATP.

После матча Маррей высказал своё недовольство тем, что между третьей и четвёртой партиями Вердаско в подтрибунном помещении во время перерыва из-за жары общался со своим тренером и кем-то из испанских парных игроков. Фернандо затем ответил, что это были Маркос Багдатис и тренер киприота, говорящий по-испански, после чего Маррей в посте в своём «инстаграме» сказал, что ему, очевидно, нужно провериться у доктора, потому что он начинает видеть то, чего на самом деле не было.

Уверенная поступь дель Потро

Вердаско дальше сыграет с Хуан-Мартином дель Потро. Аргентинец, подошедший к US Open на рекордно высокой для себя третьей строчке, пока не проиграл здесь ни сета. Во втором круге он одержал уверенную победу над Денисом Кудлой – 6:3, 6:1, 7:6 (7:4). Напомним, что дель Потро защищает здесь немало очков – в прошлом году аргентинец дошёл в Нью-Йорке до полуфинала, победив в том числе Роджера Федерера.