«Трудно удержаться на этом месте». Саккари — об отношении к положению в мировом рейтинге

Восьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари поделилась своим отношением к мировому рейтингу, а также рассказала о спортивных стремлениях.

«Я думаю, что у каждого игрока есть одна и та же цель — попасть в первую сотню. Это свойственно всем. Это первый большой шаг в карьере — попасть в первую сотню, потому что это гарантирует тебе попадание в основную сетку турниров «Большого шлема», в основную сетку многих крупных турниров. Я просто чувствую, что да, тогда я была одержима. Потом топ-50, потом, может быть, посев на «Шлеме».

Думаю, когда ты чувствуешь, что находишься в хорошем положении, всё приходит само собой. Но как только ты попадаешь в топ-10, трудно удержаться на этом месте. Ты просто хочешь оставаться на этом месте как можно дольше», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

Напомним, Мария Саккари вышла в четвёртый круг грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия). В матче третьего круга греческая теннисистка обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину. Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 7:6, 6:0 в пользу восьмой ракетки мира.