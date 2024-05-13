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Чжэн Циньвэнь уверенно переиграла Осаку в 1/8 финала турнира в Риме

Чжэн Циньвэнь уверенно переиграла Осаку в 1/8 финала турнира в Риме
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче 1/8 финала японка уступила китайской спортсменке Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

За это время Осака выполнила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных (50%). На счету Чжэн Циньвэнь два эйса, ни одной двойной и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх (100%).

В следующем раунде китайская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Кори Гауфф (США) и Паулы Бадосы (Испания).

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