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Надаль — об участии в «РГ»: я не хочу там чувствовать себя беспомощным, как в Мадриде

Надаль — об участии в «РГ»: я не хочу там чувствовать себя беспомощным, как в Мадриде
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, при каком условии сыграет на Открытом чемпионате Франции.

«Я не хочу чувствовать себя беспомощным, как в Барселоне или Мадриде. Если будет 0,01% вероятности, что я смогу быть конкурентоспособным на «Ролан Гаррос», то я обязательно хочу попробовать сыграть. Если нет, то я предпочитаю сохранить счастливые воспоминания», — сказал Надаль в интервью France TV.

Напомним, в этом сезоне Надаль провёл 11 официальных матчей, в семи из которых одержал победу. Рафаэль уступил Джордану Томпсону в Брисбене (Австралия), Алексу де Минору в Барселоне (Испания), Иржи Легечке в Мадриде (Испания) и Хуберту Хуркачу в Риме (Италия).

Ранее Надаль заявил, что не готов выступать на «Ролан Гаррос».

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