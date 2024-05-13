Надаль — об участии в «РГ»: я не хочу там чувствовать себя беспомощным, как в Мадриде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, при каком условии сыграет на Открытом чемпионате Франции.

«Я не хочу чувствовать себя беспомощным, как в Барселоне или Мадриде. Если будет 0,01% вероятности, что я смогу быть конкурентоспособным на «Ролан Гаррос», то я обязательно хочу попробовать сыграть. Если нет, то я предпочитаю сохранить счастливые воспоминания», — сказал Надаль в интервью France TV.

Напомним, в этом сезоне Надаль провёл 11 официальных матчей, в семи из которых одержал победу. Рафаэль уступил Джордану Томпсону в Брисбене (Австралия), Алексу де Минору в Барселоне (Испания), Иржи Легечке в Мадриде (Испания) и Хуберту Хуркачу в Риме (Италия).

Ранее Надаль заявил, что не готов выступать на «Ролан Гаррос».