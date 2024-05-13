Рублёв — Мюллер: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Риме

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Сегодня, 13 мая, в рамках грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) состоится матч третьего круга, в котором за победу поборется шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Соперником спортсмена из России будет 109-я ракетка мира француз Александр Мюллер. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Александра Мюллера за выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Ранее теннисисты на корте не встречались.

Победитель противостояния сыграет либо с чилийцем Николасом Харри (24), либо с итальянцем Стефано Наполитано (125).

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).