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Рублёв — Мюллер: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Риме

Рублёв — Мюллер: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 13 мая, в рамках грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) состоится матч третьего круга, в котором за победу поборется шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Соперником спортсмена из России будет 109-я ракетка мира француз Александр Мюллер. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Александра Мюллера за выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 14:00 МСК
Александр Мюллер
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Ранее теннисисты на корте не встречались.

Победитель противостояния сыграет либо с чилийцем Николасом Харри (24), либо с итальянцем Стефано Наполитано (125).

Сетка турнира в Риме

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

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