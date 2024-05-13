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Турнир WTA-1000 в Риме, 13 мая: расписание матчей, сетка соревнований

Турнир WTA-1000 в Риме, 13 мая: расписание матчей, сетка соревнований
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Сегодня, 13 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание самых заметных матчей 1/8 финала

  • Мэдисон Кис (Греция) — Сорана Кырстя (Румыния) — не ранее 12:00 мск.
  • Наоми Осака (Япония) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — не ранее 12:00 мск.
  • Кори Гауфф (США) — Паула Бадоса (Испания) — не ранее 14:00 мск.
  • Ига Свёнтек (Польша) — Анжелика Кербер (Германия) — не ранее 16:00 мск.
  • Мария Саккари (Греция) — Виктория Азаренко (Беларусь) — не ранее 19:00 мск.
  • Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь) — не ранее 21:30 мск.
Сетка турнира в Риме
Календарь соревнований

Напомним, действующей чемпионкой «тысячника» в Риме является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она не смогла продолжить участие в турнире, объяснив это неготовностью защищать титул и плохим состоянием.

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