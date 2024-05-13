«Не надо париться». Тарпищев — о выступлениях Рублёва на «Мастерсе» в Риме

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением, что российскому теннисисту Андрею Рублёву не нужно переживать насчёт турнира «Мастерс» в Риме, а нужно думать о «Ролан Гаррос».

«Рублёву не надо париться по выступлению в Риме. Это хоть и «Мастерс», но ему уже нужно хорошо подготовиться к «Ролан Гаррос», где корты отличаются, они более быстрые. Хотя если он пройдёт Мюллера, то всё у него будет хорошо. Предстоящий соперник у него хоть и вне сотни, но непростой», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Рублёв обыграл во втором круге американца Маркоса Гирона со счётом 5:7, 6:4, 7:5. В следующем матче Рублёв сыграет с французским теннисистом Александром Мюллером. Открытый чемпионат Франции, «Ролан Гаррос», пройдёт с 26 мая по 9 июня.