Соболенко — о разнице между кортами в Мадриде и Риме: здесь всё гораздо медленнее

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, на какой стадии находится её адаптация к условиям в Риме после турнира в Мадриде.

— Учитывая, насколько сильно отличаются условия в Мадриде и Риме, сколько времени вам потребовалось на адаптацию? Адаптировались ли вы к другим условиям или это всё ещё требует времени?

— Безусловно, это требует времени. Всё очень сильно отличается. В Мадриде корты намного быстрее из-за того, что они расположены высоко. Мяч отскакивает быстро.

Здесь всё гораздо медленнее, и нужно выстраивать розыгрыш, прежде чем выполнить победный удар. В Мадриде же ты можешь просто сильно ударить, и с первого же удара это будет виннерс. Здесь нужно создавать для этого позицию.

Я бы сказала, что после этого матча я чувствую себя лучше. Мне кажется, что ещё одна тренировка, ещё один матч, и я буду полностью адаптирована», — сказала Соболенко на пресс-конференции.