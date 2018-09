Джокер смешал все карты. Трон травмированного Надаля под угрозой

Джокович после победы на US Open ворвался на 2-ю строчку в чемпионской гонке. До травмированного Надаля – около 1000 очков. Это очень мало.

Козыри Джоковича в борьбе за трон

Новак Джокович после победы на US Open–2018 поднялся на третью строчку в рейтинге 52 недель. Из 6445 очков больше пяти тысяч серб набрал за последние два месяца. По 2000 рейтинговых баллов ему принесли титулы на Уимблдоне и US Open. Ещё 1000 Новак заработал, выиграв «Мастерс» в Цинциннати. Кроме того, победа в Цинциннати сделала его первым теннисистом в истории, собравшим полную коллекцию «Мастерсов», а триумф в Нью-Йорке позволил догнать Пита Сампраса по количеству выигранных «Шлемов» — сейчас у обоих по 14 титулов. В рейтинг-листе выше Джоковича стоят только Роджер Федерер (6900 очков) и Рафаэль Надаль (8760). Хуан-Мартин дель Потро, проигравший сербу в финале US Open, опустился на четвёртое место (5980 очков).

В чемпионской гонке дела у Новака обстоят ещё лучше. Это логично – концовку прошлого сезона он пропустил, и, в отличие от Надаля и Федерера, у него никакие очки не «сгорают». Здесь с теми же 6445 баллами серб занимает вторую строчку, уступая испанцу чуть больше тысячи очков – у Рафаэля их 7480. При этом нельзя забывать, что испанец повредил своё слабое место – колено – в полуфинале US Open. Сам он сказал, что лечение может занять от нескольких недель до полугода. Таким образом, существует вероятность, что в этом сезоне на корт Рафаэль не вернётся. При таком раскладе Новак становится фаворитом в борьбе за первую строчку по итогам года. Ближайшие преследователи Джоковича находятся от него на более большом расстоянии, чем он от Надаля. У Дель Потро 4910 очков, у Федерера – 4800.

Двое лишних

Кстати, в этом сезоне чемпионская гонка рано очертила теннисистов, которые могут поехать на Итоговый чемпионат в Лондон. Более-менее реальные шансы сохраняют десять человек. При этом до US Open казалось, что серьёзных претендентов осталось девять, но Кей Нисикори благодаря выходу в полуфинал ворвался в топ-10 и подтянулся к восьмёрке. Тем не менее, уступает он много – у него 2475 очков, а у идущего восьмым Доминика Тима 3365. Между ними расположился Джон Иснер с 2930 баллами. Фабио Фоньини, 11-й в гонке, набрал всего 1940 очков.

Рублёв постарается вернуться в Милан

Молодые россияне до уровня, позволяющего бороться за место в Лондоне, пока не дошли. Претендентом на Итоговый турнир является только Андрей Рублёв – но не взрослый, а молодёжный, в Милане. В прошлом году там играли и Рублёв, и Карен Хачанов, и Даниил Медведев. Андрей тогда дошёл до финала, где уступил Чхун Хёну. Карену и Даниилу уже исполнилось 22, и они не проходят по возрасту – участники должны быть не старше 21 года. Рублёв в октябре отметит только 21-й день рождения. Сейчас он занимает 7-е место в гонке среди теннисистов, претендующих на путёвку в Милан. После US Open Андрея обогнал Тейлор Фритц, набравший 748 очков. У россиянина 695 баллов, а у его ближайшего преследователя, Хауме Мунара – 641. При этом нужно учитывать, что лидирует Александр Зверев, который наверняка снимется с турнира, как и в прошлом году – немец должен вновь попасть на главный Итоговый чемпионат.

Дебют Хачанова в топ-25 и рывок Нисикори

Кстати, Хачанов впервые вошёл в топ-25. Для этого хватило и выхода в третий круг US Open. Карену не очень повезло с жеребьёвкой – там он проиграл первой ракетке мира, Надалю. Медведев тоже установил личный рекорд, став 35-м. И Даниил, и Карен при этом поднялись всего на одну строчку каждый. А вот Андрей упал на 33 строчки, заняв 71-е место. В прошлом году он был в четвертьфинале US Open, а теперь проиграл на старте турнира.

Отметим также взлёт Кея Нисикори (на 12-е место, +7 позиций) и падение Пабло Карреньо-Бусты (на 21-ю строчку, -9 позиций). Если японец в этом году дошёл до полуфинала, то испанец, напротив, не защитил очки за прошлогодний полуфинал, выбыв уже после второго раунда.

Осака близка к завоеванию путёвки в Сингапур

В женском рейтинге главный рывок, конечно, совершила чемпионка US Open – Наоми Осака. Японка из конца второго десятка поднялась в топ-8, заняв седьмую строчку. В чемпионской гонке она и вовсе заняла четвёртое место. Наоми опережает идущую девятой Каролину Плишкову почти на тысячу очков (4047 против 3132), так что у неё отличные шансы дебютировать на Итоговом чемпионате WTA.

Анжелика Кербер вернулась в топ-3, а Каролин Гарсия впервые в карьере стала четвёртой ракеткой мира в одиночном разряде. В паре Гарсия добиралась до второй строчки. Слоан Стивенс, не защитившая очки за титул, упала с третьей позиции на девятую. Второй ракеткой США стала Серена Уильямс, поднявшаяся на 16-е место и опередившая Мэдисон Кис и свою старшую сестру, Винус, которые в прошлом году были соответственно в финале и полуфинале US Open.

Касаткина не смогла дебютировать в десятке

Первая ракетка России, Дарья Касаткина, после поражения во втором круге потеряла две строчки, став 13-й ракеткой мира. Таким образом, дебют Дарьи в топ-10 пока не состоялся. В чемпионской гонке Касаткина тоже отступила – с девятой строчки на двенадцатую. От восьмёрки её теперь отделяют больше 400 очков – 2816 против 3253 у Кики Бертенс.

Мария Шарапова защитила очки за 4-й раунд, но тоже упала на два места, заняв 24-ю позицию. Анастасия Павлюченкова осталась 28-й, Екатерина Макарова стала 42-й, Евгения Родина – 87-й. Елена Веснина, несмотря на травму, пока остаётся в сотне, но уже на 89-м месте.