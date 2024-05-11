Вихлянцева объяснила, почему Мирра Андреева играет со Звонарёвой в парном турнире в Риме

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала тот факт, что 40-я ракетка мира в женском одиночном разряде Мирра Андреева выступает на турнире WTA-1000 в Риме (Италия) в тандеме с 39-летней Верой Звонарёвой.

«Накануне Олимпийских игр каждая теннисистка или теннисист играет вместе со своими соотечественниками. Это можно увидеть, исходя из сеток. Спортсмены из одной страны больше готовятся друг с другом, спаррингуются. Поэтому неудивительно, что 17-летняя Мирра Андреева играет сейчас в тандеме с Верой Звонарёвой. Если даже данная пара в итоге не выступит на ОИ-2024 в Париже, то для юной россиянки это будет большой рывок в парном разряде, ведь она сможет многому научиться у опытнейшей соотечественницы», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

11 мая российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва вышли в 1/8 финала парного турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований отечественный дуэт обыграл польско-китайский тандем Магду Линетт и Чжан Шуай со счётом 7:5, 6:3.