Вихлянцева прокомментировала успешный старт Медведева на «Мастерсе» в Риме

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила удачный старт чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме.

Напомним, сегодня, 11 мая, прошлогодний победитель супертурнира в столице Италии обыграл британца Джека Дрэйпера в матче второго круга нынешнего розыгрыша соревнований со счётом 7:5, 6:4.

«Сегодня Даниил одержал сложную победу. Думаю, что на результате матча сказался тот факт, что Медведев снялся после первой партии в четвертьфинальном поединке на турнире в Мадриде против Иржи Легечки. Каждый болельщик рад тому, что россиянин играет в Риме. Даниил успешно стартовал на турнире и одержал прекрасную 100-ю юбилейную победу на «Мастерсах». Далее Медведева ждёт тяжёлое противостояние против молодого серба Хамада Меджедовича, который находится в хорошей форме. Надеемся, что россиянина не будет тревожить травма. Накануне «Ролан Гаррос» это самое важное для нашего спортсмена и его команды», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Супертурнир в Риме завершится 19 мая.