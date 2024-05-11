Вихлянцева прокомментировала успешный старт Медведева на «Мастерсе» в Риме

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила удачный старт чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме.
Напомним, сегодня, 11 мая, прошлогодний победитель супертурнира в столице Италии обыграл британца Джека Дрэйпера в матче второго круга нынешнего розыгрыша соревнований со счётом 7:5, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Сегодня Даниил одержал сложную победу. Думаю, что на результате матча сказался тот факт, что Медведев снялся после первой партии в четвертьфинальном поединке на турнире в Мадриде против Иржи Легечки. Каждый болельщик рад тому, что россиянин играет в Риме. Даниил успешно стартовал на турнире и одержал прекрасную 100-ю юбилейную победу на «Мастерсах». Далее Медведева ждёт тяжёлое противостояние против молодого серба Хамада Меджедовича, который находится в хорошей форме. Надеемся, что россиянина не будет тревожить травма. Накануне «Ролан Гаррос» это самое важное для нашего спортсмена и его команды», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.
Супертурнир в Риме завершится 19 мая.
- 11 мая 2024
-
21:07
-
20:24
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:11
-
18:57
-
18:23
-
18:15
-
18:07
-
17:55
-
17:25
-
17:19
-
16:43
-
16:05
-
16:05
-
15:53
-
15:25
-
15:17
-
14:44
-
14:15
-
14:03
-
13:15
-
12:33
-
12:30
-
11:58
-
11:52
-
11:00
-
10:42
-
10:35
-
10:21
-
09:50
-
09:36
-
06:28
-
00:42