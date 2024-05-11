Надаль рассказал о причинах поражения от Хуркача на «Мастерсе» в Риме

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) от Хуберта Хуркача из Польши (1:6, 3:6).
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«Это был очень тяжёлый матч. Я хорошо начал игру, первые геймы длились около получаса. Затем Хуберт активировался и я не знал, как создавать ему проблемы. Он хорошо подавал. Сложно иметь реальные шансы на победу, если ты не можешь взять подачу соперника. Вот и всё. Нужно просто принять это. Я чувствовал себя готовым на большее, чем показал на этом турнире», — приводит слова Надаля ATP Tour.
Отметим, что после выступления на «Мастерсе» в Риме Надаль неоднозначно высказался о возможности своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024. По словам теннисиста, на данный момент с имеющейся формой он не готов принять участие в этом турнире.
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