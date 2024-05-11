Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль рассказал о причинах поражения от Хуркача на «Мастерсе» в Риме

Надаль рассказал о причинах поражения от Хуркача на «Мастерсе» в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) от Хуберта Хуркача из Польши (1:6, 3:6).

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 14:20 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Это был очень тяжёлый матч. Я хорошо начал игру, первые геймы длились около получаса. Затем Хуберт активировался и я не знал, как создавать ему проблемы. Он хорошо подавал. Сложно иметь реальные шансы на победу, если ты не можешь взять подачу соперника. Вот и всё. Нужно просто принять это. Я чувствовал себя готовым на большее, чем показал на этом турнире», — приводит слова Надаля ATP Tour.

Отметим, что после выступления на «Мастерсе» в Риме Надаль неоднозначно высказался о возможности своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024. По словам теннисиста, на данный момент с имеющейся формой он не готов принять участие в этом турнире.

Турнирная сетка
Календарь турнира в Риме
Материалы по теме
100-я победа на «Мастерсах». Медведев успешно начал защиту титула в Риме
100-я победа на «Мастерсах». Медведев успешно начал защиту титула в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android