11 мая зафиксирован рекорд суточной посещаемости мужского и женского турниров в Риме

Сегодня, 11 мая, на теннисных турнирах категории «Мастерс» и WTA-1000 в Риме (Италия) установлен рекорд дневной посещаемости в истории соревнований.

На утренний сеанс пришло 28 952 зрителя, а на вечерний — 7719. В сумме за день соревнования в столице Италии посетил 36 671 человек. Это рекорд суточной посещаемости турнира в Риме. Предыдущий показатель равнялся 34 291 зрителю и был установлен 15 мая 2023 года. Всего с начала турнира теннисные матчи в итальянской столице посетило 304 675 зрителей. В прошлом году за аналогичный отрезок (пять дней) на соревнованиях побывало 298 537 человек.

«Мастерс» в Риме с призовым фондом в размере € 7 877 020 проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. Женский турнир категории WTA-1000 с призовым фондом в € 4 791 105 завершится 18 мая. Действующая победительница — Елена Рыбакина из Казахстана, снявшаяся в этом году с турнира из-за проблем со здоровьем.