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Осака: вдохновляет, что сильные игроки, такие как Серена и Шарапова, хороши на грунте

Осака: вдохновляет, что сильные игроки, такие как Серена и Шарапова, хороши на грунте
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась на тему того, что одни из самых сильных теннисисток в истории — Серена Уильямс и Мария Шарапова — на протяжении карьеры хорошо выступали на всех покрытиях, в том числе на грунте. По словам японки, подобные результаты мотивируют её улучшать свою игру на этом покрытии.

«Знаете, в спортзале на турнире в Мадриде есть коридор, в котором собраны фотографии всех чемпионов. Я вижу там Серену Уильямс и Марию Шарапову. Меня очень вдохновляет осознание того, что такие сильные игроки, как они, могут хорошо играть на всех покрытиях, в том числе и на грунте», — сказала Осака на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 11 мая, японская теннисистка одержала свою самую крупную победу на грунтовом покрытии. Она в двух сетах обыграла 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину на счётом 6:3, 6:3.

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