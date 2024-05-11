Видеообзор поражения Надаля от Хуркача во втором круге «Мастерса» в Риме

Сегодня, 11 мая, в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль встречался с девятым номером рейтинга ATP Хубертом Хуркачем из Польши.

Матч завершился со счётом 6:1, 6:3 в пользу польского теннисиста.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Надаля в 1/32 финала «Мастерса» в Риме.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Следующим соперником Хуркача в Риме станет 28-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри. Общий призовой фонд грунтового турнира в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является Даниил Медведев.