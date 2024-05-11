Видеообзор поражения Надаля от Хуркача во втором круге «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 11 мая, в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль встречался с девятым номером рейтинга ATP Хубертом Хуркачем из Польши.
Матч завершился со счётом 6:1, 6:3 в пользу польского теннисиста.
Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 14:20 МСК
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Надаля в 1/32 финала «Мастерса» в Риме.
Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Следующим соперником Хуркача в Риме станет 28-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри. Общий призовой фонд грунтового турнира в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является Даниил Медведев.
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