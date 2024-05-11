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Даниил Медведев достиг отметки в 100 выигранных матчей на турнирах серии «Мастерс»

Сегодня состоялся матч второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия), в котором встречались четвёртая ракетка мира Даниил Медведев и Джек Дрэйпер из Великобритании (40-й в мировом рейтинге ATP). Победу в двух сетах одержал российский теннисист — 7:5, 6:4.

Эта победа стала для россиянина сотой в карьере на турнирах серии «Мастерс».

Лидеры по количеству выигранных матчей на турнирах серии «Мастерс»:

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 410 побед.*

2. Новак Джокович (Сербия) — 404.

3. Роджер Федерер (Швейцария) — 381.

4. Пит Сампрас (США) — 228.

5. Энди Маррей (Великобритания) — 209.

6. Андре Агасси (США) — 190.

7. Стэн Вавринка (Швейцария) — 157.

8. Томаш Бердых (Чехия) — 108.

9. Энди Роддик (США) — 105.

10. Давид Феррер (Испания) — 101.

11. Даниил Медведев (Россия) — 100.

* — жирным выделены действующие теннисисты.