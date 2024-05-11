Даниил Медведев достиг отметки в 100 выигранных матчей на турнирах серии «Мастерс»

Сегодня состоялся матч второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия), в котором встречались четвёртая ракетка мира Даниил Медведев и Джек Дрэйпер из Великобритании (40-й в мировом рейтинге ATP). Победу в двух сетах одержал российский теннисист — 7:5, 6:4.
Эта победа стала для россиянина сотой в карьере на турнирах серии «Мастерс».
Лидеры по количеству выигранных матчей на турнирах серии «Мастерс»:
1. Рафаэль Надаль (Испания) — 410 побед.*
2. Новак Джокович (Сербия) — 404.
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 381.
4. Пит Сампрас (США) — 228.
5. Энди Маррей (Великобритания) — 209.
6. Андре Агасси (США) — 190.
7. Стэн Вавринка (Швейцария) — 157.
8. Томаш Бердых (Чехия) — 108.
9. Энди Роддик (США) — 105.
10. Давид Феррер (Испания) — 101.
11. Даниил Медведев (Россия) — 100.
* — жирным выделены действующие теннисисты.