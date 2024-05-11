Медведев — Дрэйпер: россиянин в упорной борьбе взял первый сет

В эти минуты проходит матч второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия), в котором встречаются четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и Джек Дрэйпер из Великобритании (40-й в мировом рейтинге ATP). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый сет остался за россиянином — 7:5.

Спортсмены проводят первый матч между собой.

Напомним, Медведев — действующий чемпион турнира в Риме, и в этом году он начинает борьбу со второго круга, поэтому этот матч станет первым для него. Дрэйпер уже одолел в первом круге хорвата Борну Чорича со счётом 7:5, 6:1.

Отметим, что на предыдущем «Мастерсе» в Мадриде Медведев во встрече с Иржи Легечкой из Чехии получил повреждение и после проигранного первого сета отказался от продолжения борьбы.