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Медведев — Дрэйпер: россиянин в упорной борьбе взял первый сет

Медведев — Дрэйпер: россиянин в упорной борьбе взял первый сет
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В эти минуты проходит матч второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия), в котором встречаются четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и Джек Дрэйпер из Великобритании (40-й в мировом рейтинге ATP). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый сет остался за россиянином — 7:5.

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 16:20 МСК
Джек Дрэйпер
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Спортсмены проводят первый матч между собой.

Напомним, Медведев — действующий чемпион турнира в Риме, и в этом году он начинает борьбу со второго круга, поэтому этот матч станет первым для него. Дрэйпер уже одолел в первом круге хорвата Борну Чорича со счётом 7:5, 6:1.

Отметим, что на предыдущем «Мастерсе» в Мадриде Медведев во встрече с Иржи Легечкой из Чехии получил повреждение и после проигранного первого сета отказался от продолжения борьбы.

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