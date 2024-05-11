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Видео: толпы болельщиков провожали Надаля с турнира в Риме

Видео: толпы болельщиков провожали Надаля с турнира в Риме
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Сегодня, 11 мая, в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил девятому номеру рейтинга ATP Хуберту Хуркачу из Польши со счётом 1:6, 3:6.

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 14:20 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Рафаэль Надаль покидал турнир под овации собравшейся публики. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором толпы болельщиков провожали испанца с «Мастерса» в итальянской столице.

Напомним, для 37-летнего Надаля это было последнее выступление на турнире в Риме, так как он планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона. За свою карьеру он 10 раз становился победителем грунтового турнира в Риме (2005–2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021).

Отметим, что действующим чемпионом турнира в Риме является российский теннисист Даниил Медведев.

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