Видео: толпы болельщиков провожали Надаля с турнира в Риме

Сегодня, 11 мая, в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил девятому номеру рейтинга ATP Хуберту Хуркачу из Польши со счётом 1:6, 3:6.

Рафаэль Надаль покидал турнир под овации собравшейся публики. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором толпы болельщиков провожали испанца с «Мастерса» в итальянской столице.

Напомним, для 37-летнего Надаля это было последнее выступление на турнире в Риме, так как он планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона. За свою карьеру он 10 раз становился победителем грунтового турнира в Риме (2005–2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021).

Отметим, что действующим чемпионом турнира в Риме является российский теннисист Даниил Медведев.