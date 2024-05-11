Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Циципас насквозь пробил рекламный щит после проигранной подачи во втором круге Рима

Фото: Циципас насквозь пробил рекламный щит после проигранной подачи во втором круге Рима
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) насквозь пробил рекламный щит после проигранной подачи.

Отметим, что это случилось в первом гейме на пятой минуте матча. После инцидента трибуны сильно загудели, а судья на вышке начал смеяться.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в эти минуты Циципас играет против 41-й ракетки мира Ян-Леннарда Штруффа. На момент написания новости грек проиграл первый сет и ведёт с брейком во втором.

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 20:20 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 1 		6 6
7 7 		4 4
         
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Победитель этого матча выйдет на британца Кэмерона Норри, который во втором круге обыграл испанца Хауме Мунара. Действующим победителем турнира в Риме является российский теннисист Даниил Медведев.

Материалы по теме
Рублёв бьётся за 3-й круг Рима! Медведев уже там, а Надаль, Касаткина, Карацев сошли. LIVE
Live
Рублёв бьётся за 3-й круг Рима! Медведев уже там, а Надаль, Касаткина, Карацев сошли. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android