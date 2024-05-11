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Фото: Циципас насквозь пробил рекламный щит после проигранной подачи во втором круге Рима

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) насквозь пробил рекламный щит после проигранной подачи.

Отметим, что это случилось в первом гейме на пятой минуте матча. После инцидента трибуны сильно загудели, а судья на вышке начал смеяться.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в эти минуты Циципас играет против 41-й ракетки мира Ян-Леннарда Штруффа. На момент написания новости грек проиграл первый сет и ведёт с брейком во втором.

Победитель этого матча выйдет на британца Кэмерона Норри, который во втором круге обыграл испанца Хауме Мунара. Действующим победителем турнира в Риме является российский теннисист Даниил Медведев.