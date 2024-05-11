Теннисистка Камила Джорджи официально объявила о завершении карьеры

Итальянская теннисистка Камила Джорджи официально объявила о завершении своей карьеры. Об этом она сообщила в своём аккаунте в соцсетях.

«Для моих прекрасных поклонников: я рада официально объявить об уходе из тенниса. Я так благодарна за вашу любовь и поддержку на протяжении многих лет. Я дорожу всеми прекрасными воспоминаниями.

О моих планах на будущее ходило много недостоверных слухов, поэтому я с нетерпением жду возможности рассказать вам о предстоящих захватывающих вещах. Мне очень приятно разделить с вами мою жизнь, и давайте продолжим это путешествие вместе. С большой любовью, Камила!» — написала теннисистка в своём посте.

Последний матч Камила Джорджи провела на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), где во втором круге проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек со счётом 1:6, 1:6.

Отметим, что наивысшей позицией 32-летней итальянки является 26-я строчка. У неё в активе четыре титула на турнирах WTA, включая «тысячник» в Канаде.