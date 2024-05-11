Андреева и Звонарёва переиграли Линетт и Шуай на старте парного турнира в Риме
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва вышли в 1/8 финала парного турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В матче 1/16 финала российский дуэт обыграл польско-китайскую пару Магду Линетт и Чжан Шуай со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут.
Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
11 мая 2024, суббота. 16:35 МСК
Мирра Андреева
Вера Звонарёва
М. Андреева В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Магда Линетт
Чжан Шуай
М. Линетт Ч. Шуай
За это время россиянки реализовали пять брейк-пойнтов из десяти заработанных (50%), не подали ни одного эйса и допустили одну двойную ошибку. На счету Магды Линетт и Чжан Шуай один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных (38%).
В следующем раунде турнира в Риме Мирра Андреева и Вера Звонарёва сыграют с третьими сеяными американкой Кори Гауфф и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.
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