Андреева и Звонарёва переиграли Линетт и Шуай на старте парного турнира в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва вышли в 1/8 финала парного турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче 1/16 финала российский дуэт обыграл польско-китайскую пару Магду Линетт и Чжан Шуай со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут.

За это время россиянки реализовали пять брейк-пойнтов из десяти заработанных (50%), не подали ни одного эйса и допустили одну двойную ошибку. На счету Магды Линетт и Чжан Шуай один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных (38%).

В следующем раунде турнира в Риме Мирра Андреева и Вера Звонарёва сыграют с третьими сеяными американкой Кори Гауфф и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.