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Мэдисон Кис обыграла Хаддад-Майю в трёх сетах и вышла в 1/8 финала в Риме

16-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче 1/32 финала теннисистка из США в трёх сетах обыграла 13-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. Кис совершила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. Бразильская спортсменка сделала один эйс и допустила три двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из шести заработанных.

Соперницей Беатрис Хаддад-Майи в 1/8 финала турнира в столице Италии будет румынская теннисистка Сорана Кырстя (28-я в рейтинге WTA), обыгравшая в матче третьего круга шестую ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии (7:6 (7:1), 6:3).