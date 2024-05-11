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Андрей Рублёв — Маркос Гирон: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Риме

Андрей Рублёв — Маркос Гирон: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 11 мая, в рамках грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Соперником спортсмена из России будет 49-я ракетка мира из США Маркос Гирон. Встреча начнётся не ранее 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Маркоса Гирона за выход в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия).

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 20:45 МСК
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Счёт по личным встречам — 1-0 в пользу россиянина.

Напомним, Рублёв посеян на турнире под четвёртым номером, поэтому начинает борьбу со второго круга. Маркос Гирон уже одолел в первом круге Эмиля Руусувуори из Финляндии.

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