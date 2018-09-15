Южный завершает карьеру игрока. Как прошла жеребьёвка St. Petersburg Open

Проводы Южного

В ближайший понедельник стартует 23-й по счёту мужской теннисный турнир St. Petersburg Open. В разное время на нём побеждали такие звёзды мирового тенниса Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный, Густаво Куэртен, Энди Маррей, Марин Чилич, Милош Раонич, Александр Зверев. Особенно хочется отметить Южного, ведь помимо титула в 2004 году он ещё дважды дошёл в городе на Неве до финала (2002, 2010), а всего выступал в этом турнире 17 раз подряд, начиная с квалификации-2000 (в 2014-м соревнования не проводились), но дальше были только основные сетки. И если Михаил в них не попадал по рейтингу, то организаторы с радостью ему предоставляли «уайлд-кард». Ведь россиянин не раз показывал именно на St. Petersburg Open невероятную волю к победе и вытаскивал уже, казалось бы, проигранные поединки, как это было, допустим, во втором круге розыгрыша-2016 со второй ракеткой соревнований Милошем Раоничем.

А в нынешнем розыгрыше, уже 18-м для Южного в Санкт-Петербурге, он завершит свою продолжительную и такую успешную теннисную карьеру. Объявил 36-летний россиянин об этом заранее и заверил всех, что своего решения уже не изменит. На данный момент Михаил откатился в рейтинге за пределы первой сотни, но организаторы с радостью выдали ему спецприглашение, как и Стэну Вавринке – финалисту турнира-2016.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«С нетерпением жду это время года»

Южный и Вавринка, а также чемпион-2010 Михаил Кукушкин стали участниками субботней жеребьёвки на «Сибур-Арене», по итогам которой была сформирована одиночная сетка турнира. Провёл её главный судья соревнований Валерий Лутков. В приветственной речи генеральный директор турнира Александр Медведев подчеркнул, что одним из главных новшеств нынешнего розыгрыша стал корт №1, который теперь сооружён не во временном шатре на автомобильной парковке, как это было в прошлые годы, а в находящемся поблизости легкоатлетическом манеже. В нём, как пошутил Медведев, и «бегается быстрее».

Михаил Южный в своей речи подчеркнул: «Я с нетерпением всегда жду это время года. Для меня это единственная возможность приехать в Санкт-Петербург. Надеюсь, что в будущем буду бывать чаще в этом городе». Стэн Вавринка тоже подчеркнул, что рад вернуться в город на Неве.

Ну а затем под руководством Луткова прошла непосредственно сама жеребьёвка. Жетоны с номерами игроков по очереди тянули и Медведев, и исполнительный директор St. Petersburg Open Наталия Камельзон, и другие члены директората, а также представители спонсоров. Когда восьмёрка сеяных была распределена, Вавринка достал номер Андрея Рублёва, который разместился на 3-й строчке сетки.

Право выбрать соперника россиянину Южный передоверил Кукушкину из Казахстана, и тот достал из кубка жетон немца Яна-Леннарда Штруффа. Победитель пары Рублёв – Штруфф во втором круге сразится с Домиником Тимом (1-й номер посева). Южный же следом достал из кубка номер самого Кукушкина, которому достался в соперники представитель Узбекистана Денис Истомин. Следом стало ясно, что Даниил Медведев (8) начнёт турнир матчем с финалистом-2015 Жоау Соузой. Сам Южный встретится с Мирзой Башичем из Боснии. Карен Хачанов (4) пропустит первый круг и дальше сыграет с лучшим из пары Вавринка – Аляж Бедене. Ну а Евгений Донской померится силами с Мартином Клижаном из Словакии.

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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Продвигаться от матча к матчу»

Ну а после жеребьёвки состоялась пресс-конференция участников церемонии. Приводим некоторые ответы.



Южный: «Наталия Александровна Камельзон прислала мне лист со списком активностей для меня. Я выбрал из него, в каких мероприятиях смогу принять участие. Возможно потом что-то будет добавлено в этот список, а что-то из него уйдёт. Многое будет ещё зависеть от того, как долго я буду играть на этом турнире, какое у меня будет расписание. Но уходить из тенниса я не передумаю».

Южный: «Конечно, хочется поиграть подольше на этой неделе и пройти как можно дальше по сетке. Но давайте идти от первого круга. Если я его пройду, то тогда уже буду думать о втором. Что касается US Open, там были тяжёлые климатические условия, было очень жарко. К сожалению, так сложилось, что там у меня были судороги, которые не позволили доиграть матч. Но сейчас я чувствую себя хорошо. По поводу моего соперника Мирзы Башича скажу, что он очень прибавил в этом году. Хорошо сыграл в начале года. И в принципе опасен именно в зале на таком покрытии. Потому что он выиграл Софию из квалификации, показал другие хорошие результаты».

Южный: на US Open у меня были судороги, но теперь чувствую себя хорошо

Вавринка: «Мы играли с моим соперником по первому кругу Аляжем Бедене несколько раз, даже один раз это было в финале (Ченнай-2015). Очень много хороших игроков в сетке. С нетерпением жду начала турнира. Я рад вернуться в Санкт-Петербург. Я усердно работаю и последние несколько недель для меня всё складывается хорошо».

Вавринка: рад вернуться в Санкт-Петербург, пока всё складывается хорошо

Вавринка: «Конечно, когда вы смотрите в сетку и видите первых четырёх игроков, у которых пропуск первого круга, наверняка вы хотели бы оказаться на их месте. Но сейчас у меня хорошие ощущения, ведь я прибавляю. Я прошёл в прошлом году через травму, операцию, преодолел эту неприятную ситуацию и сейчас продолжаю работать. Для меня очень важно продвигаться как раз от матча к матчу».