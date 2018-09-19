Не шпилем единым. Вавринка гуляет по Питеру, а Рублёв натирает атлантов

Турнир в Петербурге в разгаре, но теннисисты находят время сходить и в модный магазин, и в Эрмитаж, и полюбоваться шпилем Петропавловки.

St. Petersburg Open 2018 набирает обороты. В среду завершается первый круг и начинается второй. Но этот турнир – не только теннисные матчи, это ещё и обширная культурная программа, ведь соревнование проводится в одном из красивейших городов не только России, но и мира – Санкт-Петербурге. Город-музей под открытым небом, как его ещё называют.

Перед самым открытием соревнования в Приморском парке Победы состоялся городской день тенниса, во время которого прошли интерактивы и конкурсы со зрителями, мастер-классы и эстафеты.

Посетить турнир приглашает прима-балерина Мариинского театра Надежда Гончар, которая в прошлом году стала хедлайнером шоу закрытия турнира St. Petersburg Open 2017. Главной звездой нынешней финальной концертной программы объявлен певец Дима Билан. Но до воскресенья ещё далеко.

В первый день соревнований на гостеприимном стадионе «Сибур-арена» состоялся турнир по кибертеннису с денежными призами. А самым популярным персонажем, который выбирали себе геймеры, стал 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер.

Сентябрь в самом разгаре, однако в город на Неве пришло бабье лето. Можно поиграть в теннис прямо на улице на открытом миникорте, сооружённым на автомобильной парковке между «Сибур-Ареной» и легкоатлетическим манежем, где в этом году находится корт №1.

Кстати, о Неве. В один из первых дней, свободных от игр, представители топ-4 посева Доминик Тим и Карен Хачанов совершили прогулку на катере. Получасовая прогулка по водной глади на моторной лодке «Византия» началась со знакомства с набережной реки Мойки.

После чего кораблик вышел на широкие просторы Невы с прекрасными видами Зимнего дворца, стрелки Васильевского острова и шпилем Петропавловской крепости. Кстати, высота шпиля составляет 40 метров, а крепости со шпилем – 122,5 метра, и он может посоревноваться с самыми известными шпилями мира. С 1733 до 2012 год собор вообще был самым высоким зданием Санкт-Петербурга, а до 1952 года – самым высоким в России.

Инкогнито прогулялся по Санкт-Петербургу трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» и финалист St. Petersburg Open-2016 Стэн Вавринка. Два года назад сразу после своего триумфа на US Open швейцарец приехал в Россию перед самым началом соревнований, и поскольку у него не было ни одного свободного дня до самого финала, толком ознакомиться с красотами города он тогда так и не успел. Теперь навёрстывает упущенное.

Неудачно сложился турнир для россиянина Андрея Рублёва – во вторник он проиграл и в одиночном разряде, и в паре с Денисом Шаповаловым. Наутро вместе с Жоау Соузой и Даниилом Медведевым, который как раз и выбил из сетки португальца, Рублёв отправился на экскурсию в Эрмитаж и наудачу потёр пальцы на ногах гранитных атлантов, которые держат на своих плечах своды портика на главном фасаде здания. Чтобы эта примета сработала наверняка, Андрей потёр пальцы всех 10 фигур атлантов, расположенных по периметру этого крыльца-галереи.

И, конечно же, ни один турнир не обходится без гала-ужина с обширной развлекательной программой, вкусными угощениями и подарками.

Посетил вечеринку россиянин Евгений Донской вместе с женой. Молодые родители остались довольны увиденным.

Пришёл на мероприятие и новобранец сборной России Евгений Карловский вместе с женой Анастасией.

Ну а позабавил всех известный шутник Фабио Фоньини, посеянный в Санкт-Петербурге под вторым номером. Итальянец уже подобрал себе в Северной Пальмире новую форму. Как говорилось в одном известном фильме: «Вот так теперь и ходи».