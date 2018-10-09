Серена продолжает борьбу за женскую грудь

Женский тур сейчас разделён между двумя частями света – одновременно проходят соревнования в Тяньцзине, Гонконге и Линце. У мужчин на этой неделе играется «Мастерс 1000» в Шанхае. Уже через неделю все мужские турниры переедут в Европу, ну а женщин вскоре ждёт Итоговый чемпионат в Сингапуре. Посмотрим, что нового происходит у спортсменов, в том числе тех, кто досрочно завершил сезон, и тех, кто закончил карьеру.

Джокович пустился в погоню за Надалем в Шанхае Пока Король грунта травмирован, серб может выиграть китайский «Мастерс». И тогда до первого места – рукой подать!

Донна Векич уже успела проиграть на старте турнира в Линце, причём взяла всего два гейма у Тими Бабош, которая в этом сезоне в одиночном разряде совсем не блещет. Но перед этим хорватка успела поупражняться в стрельбе из лука.

Кристина Младенович в Линце посетила главную площадь города, на которой с 1723 года стоит колонна Святой троицы, возведённая после победы над эпидемией чумы. Интересно, что, несмотря на второй год отношений с австрийцем Домиником Тимом, говорящим по-немецки, Младенович ошиблась в одном из хэштегов – написала hauptstadt (столица) вместо hauptplatz (Главная площадь). В «Инстаграме» француженка пост отредактировала, исправив ошибку, а вот в «твиттере» неправильный хэштег остался.

Затем Младенович в красивом наряде отправилась на торжественный ужин для игроков перед турниром в Линце. Француженка подошла к турниру с серией из четырёх поражений в одиночном разряде, но в первом круге ей повезло с жеребьёвкой – соперницей Кристины стала получившая «уайлд-кард» Хэрриет Дарт, и Младенович победила в двух сетах.

Побывала на торжественном мероприятии перед стартом турнира и Сорана Кырстя. Румынка была запечатлена в костюме, в котором видны отсылки ко временам Древнего Рима. А вот выйти во второй раунд Соране не удалось – она проиграла Хиль Белен Тайхман.

Анастасия Павлюченкова перед вечеринкой в Линце выбирала из нескольких платьев. Видимо, выбор был правильный, поскольку после этого россиянка в первом круге обыграла Викторию Кужмову.

Наоми Осака в Гонконге не сыграла, зато посмотрела на город с высоты птичьего полёта. Действующая чемпионка US Open и Индиан-Уэллса снялась с соревнований из-за боли в спине, которая беспокоила её на протяжении всей недели выступлений в Пекине. В столице Китая Осака добралась до полуфинала.

Элина Свитолина и Елена Остапенко в Гонконге ненадолго сменили большие теннисные ракетки на маленькие. Украинка после этого успешно вернулась к большому теннису, победив Присциллу Хон, а латвийка уступила Кристине Кучовой.

Роджер Федерер перед стартом на «Мастерсе» в Шанхае размялся, крутя обруч на корте. Кстати, в своём первом матче он сыграет с Даниилом Медведевым, который только что завоевал титул в Токио.

Новак Джокович уже успешно стартовал в Шанхае, победив Жереми Шарди в двух партиях. Возможно, ему немного помогло и приобщение к древним китайским традициям. После медитации серб отправился к дереву, спросил у него разрешения полить его из старого колодца и вылил немного воды на нижнюю часть ствола.

Серена Уильямс, продолжая участвовать в кампании по борьбе с раком груди, сфотографировалась в лифе, названном в память об австралийской певице Кристине Ампфлетт. Кристина скончалась в 53 года из-за этой болезни.



Сама Серена в конце сентября объявила о досрочном завершении сезона. Её последним турниром в году стал US Open, где она дошла до финала и в скандальном матче проиграла Наоми Осаке.

Софья Жук поздравила через «Инстаграм» бойца Хабиба Нурмагомедова, который защитил титул UFC в долгожданном поединке с Конором Макгрегором. Российская теннисистка выложила в соцсеть совместное фото с Хибибом, вызвав тем самым восторг своих подписчиков.

Александр Гилкс, состоящий в отношениях с Марией Шараповой, опубликовал несколько фотографий с выставки Frieze Art Fair в Лондоне. На одном из снимков со спины видна Шарапова, но упоминать её в описании поста Гилкс не стал, отметив только, что соблюдает ежегодную традицию посещения выставки вместе с Эдвардом Эннинфулом, главным редактором британского Vogue. Именно на этой выставке Мария фотографировалась с паспортом Швейцарии. Шарапова, напомним, досрочно завершила сезон, сделав это почти одновременно с Сереной Уильямс. Тем не менее, она планирует приехать в Россию и посетить Кубок Кремля в качестве гостьи.

Австралийка Кейси Деллакуа сообщила о своей беременности. Экс-третья ракетка мира в парном разряде, семикратная финалистка турниров «Большого шлема» в женском парном теннисе и чемпионка «Ролан Гаррос» — 2011 в миксте завершила карьеру в начале нынешнего сезона. Кейси давно находится в отношениях c Амандой Джудд, и у них уже есть два ребёнка, которых родила Аманда. Для Кейси это первая беременность. Австралийку поздравили, в том числе, Ким Клейстерс, Джуди Маррей, Энн Кеотавонг и Рамон Слюйтер.

Эжени Бушар продолжает наслаждаться отдыхом в Израиле. После пляжей Тель-Авива и тренировок канадка отправилась к Мёртвому морю на грязевые ванны.

Ана Иванович побывала в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне. Видимо, больше всего сербку впечатлил череп одного из крупнейших хищников в истории Земли – тиранозавра.

А Люси Шафаржова решила вспомнить детство и покалась на карусели.