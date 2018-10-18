Плишкова и Павлюченкова на Красной площади, Иванович с огромным пауком

В женском туре вот-вот начнётся завершающая стадия сезона – уже в воскресенье стартует Итоговый чемпионат WTA. А на этой неделе проходят последние турниры, по результатам которых можно отобраться в Сингапур – ВТБ Кубок Кремля и соревнования в Люксембурге. Мужской сезон длится дольше, так что там до Итогового осталось ещё несколько недель. Сейчас теннисисты играют в трёх городах, включая Москву.
Некоторые приехавшие на Кубок Кремля спортсмены успели совершить экскурсию по городу и сфотографироваться у московских достопримечательностей. Конечно, большая часть фотографий делается на Красной площади. Например, Каролина Плишкова побывала у Храма Василия Блаженного и сопроводила фото подписью «Москва, ты прекрасна».
Жереми Шарди получил на Кубке Кремля седьмой номер посева, но перед стартом турнира снялся из-за травмы ноги. Француз воспользовался появившимся временем и также побывал на Красной площади. «Очень разочарован, что не смог сыграть в Москве. Надеюсь, мне удастся вернуться как можно скорее», — написал Шарди.
Решила сфотографироваться на главной площади страны и Анастасия Павлюченкова. В конце концов, побывать дома удаётся не так часто.
А Дарье Касаткиной больше понравился вид на Москва-реку с высоты.
Ещё лучше фотография столицы получилась у Екатерины Макаровой. Правда, выложив у себя фото, она уточнила, что автором снимка является её брат.
Даниил Медведев на высоту предпочёл забраться лично и побывал на одном из небоскрёбов в Москва-Сити.
Первая ракетка мира Симона Халеп задерживаться в Москве не стала. Снявшись с Кубка Кремля до матча, несмотря на предоставление ей «уайлд-кард», румынка отправилась в Сингапур.
Действующая победительница Итогового чемпионата Каролина Возняцки уже наслаждается видами Сингапура. Датчанка, в отличие от румынки, в этом году играть в Москве не планировала.
Александра Саснович отправляться на прогулки по Москве не стала. Зато именно белоруска определила окончательный состав участниц Итогового чемпионате, своей победой над Кики Бертенс лишив голландку возможности попасть в топ-8 и гарантировав путёвку Каролине Плишковой.
Эжени Бушар, успешно выступающая на турнире в Люксембурге, после одной из тренировок решила прилечь прямо на корте.
Новак Джокович, отдыхая после завоевания титула на «Мастерсе» в Шанхае, отправился в Прагу. Спортивное сотрудничество с Радеком Штепанеком у серба не сложилось, но они остались в отличных отношениях.
Софья Жук призналась, что сильно скучает по морю и пляжу.
А Люси Шафаржова как раз отдыхает на море вместе со своей собакой. Чешка завершила выступления в этом сезоне уже после турнира в Квебеке, состоявшегося в середине сентября.
Мария Шарапова побывала на выставке Яёи Кусамы, 89-летней японской художницы. Экспозиция разместилась в Галерее Виктории Миро в Лондоне. С момента начала отношений с Александром Гилксом россиянка вообще стала активно интересоваться искусством и различными выставками.
Ана Иванович отметила приближение Хэллоуина, который празднуется в последний день октября.