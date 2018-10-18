Участники Кубка Кремля изучали Москву, Халеп сразу улетела в Сингапур, а Шарапова сходила на очередную выставку в Лондоне.

Плишкова и Павлюченкова на Красной площади, Иванович с огромным пауком

В женском туре вот-вот начнётся завершающая стадия сезона – уже в воскресенье стартует Итоговый чемпионат WTA. А на этой неделе проходят последние турниры, по результатам которых можно отобраться в Сингапур – ВТБ Кубок Кремля и соревнования в Люксембурге. Мужской сезон длится дольше, так что там до Итогового осталось ещё несколько недель. Сейчас теннисисты играют в трёх городах, включая Москву.

Павлюченкова готова дать бой первой ракетке мира Симона Халеп возглавила сетку на «ВТБ Кубок Кремля», но жалуется на больную спину.

Некоторые приехавшие на Кубок Кремля спортсмены успели совершить экскурсию по городу и сфотографироваться у московских достопримечательностей. Конечно, большая часть фотографий делается на Красной площади. Например, Каролина Плишкова побывала у Храма Василия Блаженного и сопроводила фото подписью «Москва, ты прекрасна».

Жереми Шарди получил на Кубке Кремля седьмой номер посева, но перед стартом турнира снялся из-за травмы ноги. Француз воспользовался появившимся временем и также побывал на Красной площади. «Очень разочарован, что не смог сыграть в Москве. Надеюсь, мне удастся вернуться как можно скорее», — написал Шарди.

Решила сфотографироваться на главной площади страны и Анастасия Павлюченкова. В конце концов, побывать дома удаётся не так часто.

А Дарье Касаткиной больше понравился вид на Москва-реку с высоты.

Ещё лучше фотография столицы получилась у Екатерины Макаровой. Правда, выложив у себя фото, она уточнила, что автором снимка является её брат.

Даниил Медведев на высоту предпочёл забраться лично и побывал на одном из небоскрёбов в Москва-Сити.

Первая ракетка мира Симона Халеп задерживаться в Москве не стала. Снявшись с Кубка Кремля до матча, несмотря на предоставление ей «уайлд-кард», румынка отправилась в Сингапур.

Действующая победительница Итогового чемпионата Каролина Возняцки уже наслаждается видами Сингапура. Датчанка, в отличие от румынки, в этом году играть в Москве не планировала.

Александра Саснович отправляться на прогулки по Москве не стала. Зато именно белоруска определила окончательный состав участниц Итогового чемпионате, своей победой над Кики Бертенс лишив голландку возможности попасть в топ-8 и гарантировав путёвку Каролине Плишковой.

Эжени Бушар, успешно выступающая на турнире в Люксембурге, после одной из тренировок решила прилечь прямо на корте.

Новак Джокович, отдыхая после завоевания титула на «Мастерсе» в Шанхае, отправился в Прагу. Спортивное сотрудничество с Радеком Штепанеком у серба не сложилось, но они остались в отличных отношениях.

Софья Жук призналась, что сильно скучает по морю и пляжу.

А Люси Шафаржова как раз отдыхает на море вместе со своей собакой. Чешка завершила выступления в этом сезоне уже после турнира в Квебеке, состоявшегося в середине сентября.

Мария Шарапова побывала на выставке Яёи Кусамы, 89-летней японской художницы. Экспозиция разместилась в Галерее Виктории Миро в Лондоне. С момента начала отношений с Александром Гилксом россиянка вообще стала активно интересоваться искусством и различными выставками.

Ана Иванович отметила приближение Хэллоуина, который празднуется в последний день октября.