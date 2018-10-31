Полуголый чертёнок Бушар и другие костюмы на Хэллоуин

Костюмы Шараповой, Бушар, Азаренко на Хэллоуин, прыгающая Соболенко в Чжухае и Ана Иванович в осенних тонах.

Наступает Хэллоуин – праздник, ведущий свои традиции от времён древних кельтов Ирландии и Шотландии. Его традиционно отмечают во всех англоязычных странах, а в конце XX – начале XXI века он распространился на большую часть Европы и бывших стран СССР, включая Россию. Вспомним, как теннисистки наряжались на Хэллоуин в разные годы.

Эжени Бушар в прошлом году попробовала разные костюмы. Сначала она была в образе Спасательницы Малибу.

Этот вариант костюма связан с американским футболом.

А потом канадка оделась чертёнком.

Годом ранее Эжени пародировала Ким Кардашьян. У Кардашьян, впрочем, эта фотография не была приурочена к Хэллоуину.

Ещё раньше Бушар подобрала костюм Боузера. На случай, если это имя вам ни о чём не говорит – так зовут персонажа из Марио, того самого драконообразного злодея, который похищал принцессу ещё в далёкие 1980-е.

Мария Шарапова наряжалась в костюм Пеппи Длинный чулок.

Каролина Возняцки просто забралась в огромную тыкву.

Виктория Азаренко два года назад наряжалась в костюм Черепашки-ниндзя. Ни повязки на глаза, ни оружия у неё не было, так что идентифицировать конкретную черепашку не получится. С белоруской была разношёрстная компания – Микки Маус, Кей Нисикори (не настоящий), Кока-кола и бургер. А в прошлом году Виктории было не до костюмов – её внимание сосредоточилось на сыне.

А вот Серена Уильямс не упустила случая нарядить свою дочку в подходящий костюм – Бэтмена. Даже детский Бэтмобиль нашёлся.

Когда-то была Бэтменом и Сабина Лисицки.

В компанию к Микки Маусу, который был вместе с Азаренко, определённо стоило добавить Александру Возняк в образе Минни Маус.

Тем временем Дарья Касаткина, проведя прошлую неделю в Сингапуре в статусе первой запасной, успешно стартовала на WTA Elite Trophy в Чжухае, обыграв Ван Цян со счётом 7:5 в решающей партии. Кстати, в следующем году эти турниры поменяются местами – Итоговый чемпионат WTA будет проходить после WTA Elite Trophy.

Выиграла стартовый матч в Чжухае и Арина Соболенко, которую незадолго до этого признали «Новичком года».

Ана Иванович радуется осенним краскам природы.

Карен Хачанов уже вышел в третий раунд парижского турнира. На старте он победил прошлогоднего финалиста соревнований, Филипа Краиновича, а затем прошёл Мэттью Эбдена, который отказался от продолжения борьбы в начале второй партии. Перед стартом соревнований Карен потренировался с Андреем Рублёвым, который из-за низкого рейтинга не попал на турнир. Успешно стартовал в Париже и Даниил Медведев, уверенно обыграв Пабло Карреньо-Бусту. Следующим соперником россиянина станет Борна Чорич.

Вернулся на корт Рафаэль Надаль, не выступавший после US Open из-за проблем с коленом. Испанцу нужно сыграть в Париже не хуже, чем Новаку Джоковичу, чтобы остаться первой ракеткой мира.