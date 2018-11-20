«Русский Кубок». Южный передал эстафету Хачанову

В конференц-зале московского отеля «Рэдиссон-Славянская» состоялась церемония вручения юбилейной, XXV ежегодной национальной теннисной премии «Русский Кубок». По давно заведённой традиции награды получили те деятели отечественного тенниса, кто особо отличился в минувшем году или же по многолетней совокупности заслуг перед этой замечательной игрой. А началось всё с презентации замечательной книги Вячеслава Шестакова «Теннис в зеркале искусства». Автор – доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ – проделал большую исследовательскую работу, чтобы показать читателям, что теннис – это игра, способная завораживать и вдохновлять. Издание красочно проиллюстрировано и изобилует примерами произведений в самых разных жанрах, уходящих в глубь веков.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На самой церемонии награждения, которую вели Анастасия Мыскина и Леонид Марголин, всё началось с номинации «Игрок года», которой не было аж с 2010 года. Тогда Михаил Южный завершил год в топ-10 мирового рейтинга, и с тех пор российский мужской теннис на долгих восемь лет отступил на более низкие позиции. Однако сейчас есть все основания полагать, что началась новая волна успехов россиян в мужском туре. Во всяком случае в этом году первые титулы завоевал 22-летний Даниил Медведев – в Сиднее, Уинстон-Сейлеме, на «пятисотнике» в Токио и взлетел на рекордное для него 16-е место в рейтинг-листе ATP. 21-летний Андрей Рублёв в основном боролся в этом году с травмой спины, но у него уже есть в активе титул в Умаге-2017, а в концовке нынешнего сезона на итоговом турнире U21 в Милане Рублёв смог завоевать 3-е место. Но самым удачным этот год получился у Карена Хачанова: он выиграл февральский турнир в Марселе, а осенью стал чемпионом Кубка Кремля, прервав 9-летнюю паузу в победах отечественных теннисистов на этом домашнем турнире (предыдущим россиянином, победившим в Москве, был всё тот же Южный – в 2009-м). На этом 22-летний Хачанов не остановился и на самом последнем регулярном соревновании сезона – «Мастерсе» в Париже – смог выиграть этот престижный трофей. Причём россиянин обыграл подряд четырёх представителей топ-10 – Джона Иснера (9), Александра Зверева (5), Доминика Тима (8) и в финале – Новака Джоковича (2), который по итогам турнира стал первой ракеткой мира, а сам Карен поднялся на пока фантастическое для себя 11-е место в рейтинге, за что и был признан лучшим игроком 2018 года в России.

Лауреаты премии «Русский кубок – 2018»:



1. «Игрок года» —

2. «За службу теннисной Фемиде» — Анатолий Максимов.

3. «Команда года» (до 17 лет) — Оксана Селехметьева, Алина Чараева, Элина Аванесян, Оксана Мишукова.

4. «Команда года» (до 15 лет) — Диана Шнайдер, Эрика Андреева, Надежда Халтурина, Александр Красноруцкий.

5. «Юниор года» — Константин Жжёнов.

6. «За развитие регионального тенниса» — Владимир Гусев.

7. «Команда года» (юноши до 19 лет, теннис на колясках) — Сергей Лысов, Леонид Губанов, Вадим Обухов, Ольга Мурина, Серик Мулдагалиев.

8. «Успех года» (пляжный теннис) — Екатерина Глазкова, Анна Романова.

9. «За многолетнее представительство России в ITF» — Роман Мурашковский.

10. «За вклад в развитие российского и международного тенниса» —

11. «Тренер на все времена» — Борис Собкин.

12. «За развитие мирового спорта и тенниса» — 1. «Игрок года» — Карен Хачанов 2. «За службу теннисной Фемиде» — Анатолий Максимов.3. «Команда года» (до 17 лет) — Оксана Селехметьева, Алина Чараева, Элина Аванесян, Оксана Мишукова.4. «Команда года» (до 15 лет) — Диана Шнайдер, Эрика Андреева, Надежда Халтурина, Александр Красноруцкий.5. «Юниор года» — Константин Жжёнов.6. «За развитие регионального тенниса» — Владимир Гусев.7. «Команда года» (юноши до 19 лет, теннис на колясках) — Сергей Лысов, Леонид Губанов, Вадим Обухов, Ольга Мурина, Серик Мулдагалиев.8. «Успех года» (пляжный теннис) — Екатерина Глазкова, Анна Романова.9. «За многолетнее представительство России в ITF» — Роман Мурашковский.10. «За вклад в развитие российского и международного тенниса» — Михаил Южный 11. «Тренер на все времена» — Борис Собкин.12. «За развитие мирового спорта и тенниса» — Шамиль Тарпищев

На «Русский Кубок» Карен Хачанов приехать не смог, поскольку успешное выступление в сезоне продлили ему этот самый сезон: вместо короткого отпуска россиянин отправился в Лондон на итоговый чемпионат ATP в качестве запасного, а после этого прямым ходом улетел в Барселону готовиться к новому сезону. Но россиянин записал видеообращение, которое и было продемонстрировано на экране гостям вечера: «Всем привет из Лондона! Прежде всего, хочу поблагодарить Федерацию тенниса России и Шамиля Анвяровича [Тарпищева] за такую награду. Быть лучшим игроком в этом году – большая честь для меня. К сожалению, не могу быть с вами в этот вечер, но мысленно я с вами. Также хочу поздравить всех ребят с отличным сезоном, особенно в отдельности Дашу [Касаткину] и Даню [Медведева]. Молодцы. Надеюсь, так же все будут продолжать. И я сам надеюсь в следующем сезоне оправдывать ваши ожидания и надежды. До встречи!»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В номинации «За развитие регионального тенниса» лауреатом стал Владимир Гусев – директор Тольяттинской академии тенниса, которая дала путёвку в профессиональный спорт Дарье Касаткиной, 10-й ракетке мира, чемпионке Кубка Кремля — 2018. Призы получили также лучшие юниоры, теннисисты-колясочники и представители пляжного тенниса. Отметим, что среди вручавших награды были многократные олимпийские чемпионы из других видов спорта – Светлана Хоркина (спортивная гимнастика), Светлана Мастеркова (лёгкая атлетика) и Станислав Поздняков (фехтование), ставший в этом году президентом Олимпийского комитета России. Кстати, он вручал приз «За вклад в развитие российского и международного тенниса» Михаилу Южному, который в этом году завершил свою многолетнюю и успешную карьеру профессионального игрока. Станислав Поздняков отметил, что ФТР – одна из самых успешных всероссийских федераций по олимпийским видам спорта, а Михаил долгие годы был лицом отечественного мужского тенниса: «Я уверен, что те награды, те титулы, которые ты завоевал в своей карьере, – это лишь только первая часть в твоей жизни и, прощаясь с активной карьерой спортсмена, ты не уйдёшь из тенниса. Я бы пожелал, чтобы ты остался в теннисе, тем более перед глазами у нас есть много удачных примеров. Я желаю тебе, Михаил, чтобы ты нашёл свой индивидуальный путь, но чтобы он был отдан служению нашей стране, России».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В ответной речи Михаил поблагодарил свою команду и остался на сцене, чтобы уже самому вручить приз в номинации «Тренер на все времена» своему многолетнему тренеру Борису Собкину. «Хоть я и младше, но я начну. Извините, Борис Львович. Знаете, это великий тренер, который не на один шаг, а на 2-3 шага всегда был впереди своего ученика, да и каких бы позиций, каких результатов мы ни достигали, Борис Львович всегда находился по уровню выше меня, поэтому я закончил, а он продолжает. Я с удовольствием буду у вас и дальше учиться. Спасибо вам за мою жизнь!»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Церемония Русский Кубок проводилась уже в 25-й раз, и за это время среди лауреатов выявился явный фаворит – Шамиль Тарпищев, который в этом году был награждён в рекордный 12-й раз. Получив приз в номинации «За развитие мирового спорта и тенниса», президент ФТР отметил, что этот приз – коллективный, потому что без совместных усилий не было бы всех успехов российского тенниса: «Я счастлив, что нам, нашей команде (а работаю я в сборной с 1974 года) удалось бесконфликтно пройти весь этот долгий, сложный и благодатный путь. И прежде всего, спасибо спортсменам, которые преданы родине, играют до самого конца, иногда с судорогами. Я помню, у Михаила Южного в матче с Гаске уже в третьем сете начались судороги, он проиграл третий, четвёртый сет, но в пятом смог выиграть 8:6. Не это ли настоящий подвиг? Потому что теннис такая игра, что мяч летит и всё время надо его отбивать, и всё время возникают у спортсмена три слова: «Надо, должен, обязан». Не такая ли идеология должна быть у страны, у каждого спортсмена, внутри каждой семьи? Скажу свою любимую фразу, что, несмотря на все катаклизмы, мы всё равно обречены на успех, потому что Россия – великая спортивная держава, благодаря тем, кто сидит сегодня в зале и кого в этом зале сегодня нет. Мы смотрим в будущее, несмотря на возраст, и хотим, чтобы всегда были первыми».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Итоги мероприятия подвёл руководитель национальной теннисной премии «Русский Кубок», вице-президент ФТР Дмитрий Вихарев: «На мой взгляд, всё получилось компактно, достойно, все номинанты были понятны тем, кто присутствовал в зале. Думаю, что Мише Южному и его тренеру Борису Собкину было приятно. Это стало изюминкой церемонии, что мы наградили сначала Мишу, а потом уже он наградил своего тренера. Это было очень трогательно. В номинации Шамиля Анвяровича мы применили информационные технологии с микроинтервью многих теннисистов и тренеров, ну и в конце позволили себе впервые за долгие годы показать на сцене музыкальный номер. Поскольку номинаций было 12, то тайминг нам это позволил. Ну и теперь уже наша премия ждёт новых успехов российских теннисистов в следующем году, чтобы вывести их на сцену и отметить».