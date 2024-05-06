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Экс восьмая ракетка мира Диего Шварцман планирует завершить карьеру в 2025 году

Экс восьмая ракетка мира Диего Шварцман планирует завершить карьеру в 2025 году
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Бывшая восьмая ракетка мира, 31-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман заявил, что планирует завершить профессиональную карьеру уже в следующем сезоне. Это произойдёт в феврале 2025 года, на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

«С одной стороны, уйти из мира, который дал тебе так много, — очень трудное решение, с другой – то, насколько я был счастлив, играя в теннис, заставляет меня улыбаться как на корте, так и за его пределами, как я всегда и делал. Во мне живёт дух соперничества, который мешает мне наслаждаться жизнью, играть и путешествовать, как это было раньше. Я хочу, чтобы мои последние сыгранные турниры были моим собственным решением. Надеюсь, в 2024 году всё будет именно так», — написал Шварцман в своих социальных сетях.

В активе Шварцмана четыре титула на уровне ATP, в том числе победа в Буэнос-Айресе в 2021 году. Лучшим достижением аргентинца ростом в 170 см на турнирах «Большого шлема» является полуфинал «Ролан Гаррос» — 2020. В данный момент Диего занимает 142-ю строчку мирового рейтинга. В этом сезоне он проиграл все шесть матчей в основных сетках турниров ATP.

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